Botic van de Zandschulp heeft dinsdag ervaren hoe oneerlijk topsport soms kan zijn. De Nederlandse toptennisser kon het hoofdtoernooi van ATP Peking ruiken, maar ging jammerlijk ten onder in de laatste ronde van de kwalificaties. En dat terwijl alle cijfers in zijn voordeel spraken. Hetzelfde euvel overkwam Jesper de Jong een paar uur later.

Van de Zandschulp, de nummer 84 van de wereld, moest in de kwalificatiefinale tegen de Fransman Terence Atmane, die een kleine twintig plekken hoger staat op de wereldranglijst. De wedstrijd eindigde na ruim twee uur ontzettend geflatteerd in een 2-0 nederlaag in sets voor de Nederlander. Beide sets gingen in spannende tiebreaks naar de Fransman. Van de Zandschulp had meer aces, minder dubbele fouten, meer winners geslagen, meer netpunten gewonnen, maar trok dus uiteindelijk tóch aan het kortste eind.

Matchpoints overleefd

Gewonnen gaf hij zich nog zeker niet, want hij overleefde vijf matchpoints tegen Atmane. Genoeg aanknopingspunten dus om mee verder te gaan, zal ook zijn nieuwe coach Raemon Sluiter vanuit Nederland hebben gezien. Na de Aziatische trip van Van de Zandschulp gaan de twee beginnen aan hun samenwerking. Tot nu toe is de derde Nederlander van de wereld - achter Tallon Griekspoor en Jesper de Jong - weinig succesvol in China. Vorige week verloor hij al in de eerste ronde van Chengdu.

Prijzengeld

Van de Zandschulp neemt ondanks zijn uitschakeling een flinke zak geld mee naar zijn volgende toernooi. De Nederlander krijgt voor het halen van de kwalificatiefinale 13.667 euro. Dat is net iets minder dan de helft van wat hij zou krijgen als hij de eerste ronde van het hoofdtoernooi gehaald had: 26.662 euro. Jesper de Jong, de andere Nederlandse 'qualifier', liep tegen hetzelfde euvel aan. In zijn laatste ronde tegen de Fransman Adrian Mannarino spraken ook daar de cijfers in het voordeel van de Nederlander, maar verloor ook hij met 2-0 in sets: 6-4, 6-4.

Titelverdediger niet aanwezig

Griekspoor, de beste Nederlander van de wereld, is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi. Carlos Alcaraz is winnaar van vorig jaar, maar hij doet nu niet mee. De Spaanse nummer 1 van de wereld heeft zich ingeschreven voor het ATP-toernooi van Tokio in Japan.