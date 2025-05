Opmerkelijke speech van toptennisster roept meteen vragen op: 'Het is voor mij heel belangrijk'

Toptennisster Coco Gauff (21), finalist in het Mutua Madrid Open, heeft een krachtige boodschap voor critici die haar openlijke geloofsuitingen afkeuren. Een week na haar opmerkelijke speech kreeg ze bij de opening van de WTA Rome er meteen vragen over.

Op zaterdag 3 mei verloor Gauff de finale van het WTA 1000-toernooi in Madrid van Aryna Sabalenka (27) met 3-6, 6-7. Tijdens de prijsuitreiking begon de Amerikaanse haar speech met een dankwoord aan Jezus Christus voor de kans om in de finale te staan.

'Kun je het uitleggen?'

Een paar dagen later, tijdens de persconferentie voorafgaand aan het toernooi van Rome, werd Gauff, die haar geloof nooit onder stoelen of banken heeft gestoken, hierover ondervraagd. "Ik zag je speech in Madrid, die behoorlijk inspirerend was. Kun je uitleggen hoe belangrijk je geloof en vertrouwen in Jezus zijn?", vroeg een journalist.

Uitgesproken toptennisster gooit het over een andere boeg: 'Dit is het begin van een spannende tijd' Coco Gauff heeft opvallend nieuws bekendgemaakt. De toptennisster, die in 2023 de US Open won, heeft namelijk besloten om een eigen project te beginnen en deelde dat nieuws vol trots met haar fans.

'Enorm belangrijk voor me'

Gauff, zich bewust van de online discussies waarin haar geloofsuitingen worden bekritiseerd, gaf een duidelijk antwoord: "Ja, ze zijn enorm belangrijk voor me. Ik heb dit in elke speech gezegd. Ik weet dat er online veel discussie over is, maar ik heb deze elementen in elke speech opgenomen sinds ik op de tour ben."

'Probeer het niet op te dringen'

De Amerikaanse toptennister wil niemand tegen het hoofd stoten met haar terugkerende opmerkingen. "Ik probeer niemand een geloof op te dringen. Ik deel mijn geloof met mensen die er net zo over denken als ik. Ik denk dat we op een punt zijn beland waarop we mensen voor alles bekritiseren wat ze zeggen, of het nu gaat om religie, trots op hun seksualiteit of andere soortgelijke dingen. Het is een beetje censuur."

Djokovic, Sinner en andere toptennissers trekken aan de bel en sturen kritische brief naar Grand Slams Een groep van 20 toptennissers, waaronder Novak Djokovic, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka en Coco Gauff, heeft een brief ondertekend gericht aan de organisatoren van de vier Grand Slam-toernooien. De tennissers trekken aan de bel over de verdiensten van de grote toernooien.

'Voor mij is het belangrijk'

Gauff hoopt dat anderen ook vertrouwen halen uit hun geloof. "Ik denk dat we allemaal moeten kunnen doen wat we willen, zolang we anderen geen pijn doen. Voor mij is het belangrijk om over het geloof te praten en anderen te vertellen dat het mij helpt. Het zou anderen in hun leven ook kunnen helpen", aldus de US Open-winnares van 2023.

Toptennissers strijden in Rome om duizelingwekkende bedragen aan prijzengeld tijdens laatste test voor Roland Garros De beste tennissers ter wereld verzamelen zich deze week in Rome voor de laatste grote test in aanloop naar Roland Garros. Jannik Sinner maakt in eigen land zijn comeback, terwijl Alexander Zverev en Iga Swiatek proberen om hun titel te gaan verdedigen. In de Italiaanse hoofdstad doen ook een aantal Nederlanders mee en zij strijden om flinke bedragen aan prijzengeld.

Op het Masters 1000 in Rome komt Coco Gauff pas in de tweede ronde in actie. De 21-jarige tennisster neemt het op tegen Arianna Zucchini (21) of Victoria Mboko (18).