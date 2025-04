Djokovic, Sinner en andere toptennissers trekken aan de bel en sturen kritische brief naar Grand Slams

Een groep van 20 toptennissers, waaronder Novak Djokovic, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka en Coco Gauff, heeft een brief ondertekend gericht aan de organisatoren van de vier Grand Slam-toernooien. De tennissers trekken aan de bel over de verdiensten van de grote toernooien.

In de brief eisen toptennissers een verhoging van het prijzengeld en meer invloed op belangrijke beslissingen die volgens hen "direct van invloed zijn op hun carrière". The Associated Press heeft een kopie van de brief in handen, waarin direct een persoonlijke ontmoeting wordt geëist tijdens de Madrid Open dit jaar. De brief werd op 21 maart verstuurd. Vertegenwoordigers van de toptennissers willen tijdens die ontmoeting praten met Craig Tiley van de Australian Open, Stéphanie Morel van Roland Garros, Sally Bolton van Wimbledon en Lew Sherr van de US Open.

Tennissers

Tussen de tennissers die de brief ondertekend hebben staat de absolute wereldtop bij de vrouwen en mannen. Bij de vrouwen gaat het om Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Iga Swiatek, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini, Emma Navarro, Zheng Qinwen, Paula Badosa en Mirra Andreeva. Bij de mannen tekenden Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Casper Ruud, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas en Alex de Minaur de brief. De handtekening van Tallon Griekspoor staat er niet onder, maar enkel de top tien in maart lijkt gevraagd voor de brief.

Verdeling

De brief is vooral gericht op het eerlijk verdelen van de inkomsten. Door de toptennissers de brief te laten signeren wil de spelersvakbond juist aandacht vragen voor de spelers buiten de top. De bond vindt de verschillen tussen de verdiensten voor toptennissers en de laag daaronder te groot.

Toppers die op de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open de tweede week halen hebben weinig te klagen. Zo krijgen de winnaars in Melbourne zowel bij de mannen als de vrouwen bijna 2 miljoen euro. Profs die niet verder komen dan de eerste ronde verdienen 75.000 euro voor hun optreden op de Australian Open.