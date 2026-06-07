Alexander Zverev moest zondag diep gaan op Roland Garros om zijn eerste Grand Slam te veroveren, maar na vijf nerveuze sets tegen Flavio Cobolli lukte hem dat. De Duitser zorgde tijdens de partij echter ook voor een heel opmerkelijk beeld.

Zverev wist na drie verloren finales in Parijs zondag eindelijk wel toe te slaan. Hij profiteerde optimaal van de afwezigheid van Carlos Alcaraz en de vroege nederlagen van Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. In de finale maakte hij het zichzelf tegen de Italiaanse verrassing Cobolli nog erg lastig, maar na vijf sets pakte hij uiteindelijk toch de titel.

Daarmee zal er een enorme last van zijn schouders zijn gevallen, want jarenlang kreeg hij de vraag of die grandslamtitel er nog wel zou gaan komen. De Duitser moest de afgelopen jaren flink wat tegenslagen overwinnen, maar dat zal het na zondag allemaal waard zijn geweest.

Insulinespuit

Zverev zorgde tijdens de finale wel nog voor een opvallend moment. Tijdens één van de kantwissels pakte de Duitser namelijk ineens een naald uit zijn tas en hij zette die vervolgens in zijn been. Dat is iets wat niet erg gebruikelijk is, maar wie vaker wedstrijden van Zverev heeft gezien, zal minder verbaasd zijn geweest.

De Duitser werd namelijk op zijn vierde al gediagnosticeerd met diabetes type 1. Jarenlang hield hij dat geheim, maar in 2022 trad hij er toch mee naar buiten. Om zijn bloedsuikerspiegel op peil te houden, moet hij soms een insulinespuit gebruiken. Dat was dan ook hetgene dat hij zondag uit zijn tas pakte.

Alexander Zverev had to give himself an insulin shot during the French Open Final.



Zverev is Type 1 diabetic. pic.twitter.com/6mPnrBM8xC — Yahoo Sports (@YahooSports) June 7, 2026

Incident op Roland Garros

Enkele jaren geleden leidde juist die spuit nog tot gedoe op Roland Garros. Op andere toernooien mocht hij zichzelf de injectie gewoon op het bankje geven, maar op het toernooi in Frankrijk was dat niet toegestaan. Zverev moest dat binnen doen, buiten het zicht van iedereen, en ook telde zo'n pauze als een normale toiletbreak. Dat mag een speler echter maar één keer doen en dat is veel te weinig aangezien de Duitser soms wel drie of vier keer moet spuiten tijdens een wedstrijd.

Na klachten werd de regel aangepast. Zverev mocht daardoor zondag tijdens de finale zichzelf gewoon injecteren met insuline. Dat is maar goed ook, want het kan erg gevaarlijk zijn als de Duitser dat niet doet als het nodig is.

Eerste Grand Slam voor Zverev

De toptennisser won uiteindelijk het toernooi door de finale tegen Cobolli in vijf sets te winnen. Zverev won daarmee na drie verloren finales eindelijk een Grand Slam.

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