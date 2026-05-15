Het is een hereniging die niemand had verwacht. De Britse toptennisster Emma Raducanu keerde de afgelopen jaren meerdere coaches de rug toe op zoek naar de perfecte begeleider, maar uitgerekend nu keert ze terug bij een vertrouwd gezicht uit haar verleden. De vraag is of het deze keer wél werkt in aanloop naar Roland Garros.

Dat vertrouwde gezicht is Andrew Richardson, de coach die haar in 2021 begeleidde naar een van de meest sprookjesachtige prestaties in de tennisgeschiedenis. Als qualifier won Raducanu het US Open zonder ook maar één set te verliezen, tien wedstrijden op rij inclusief drie kwalificatieduels. Ze was 18 jaar oud en werd in één klap wereldberoemd.

Abrupt afscheid

Des te opvallender was wat er daarna gebeurde. Nog geen twee weken na die historische triomf werd de samenwerking met Richardson abrupt stopgezet. De coach zelf vertelde later openhartig over hoe het ging. "Ik kreeg een kort telefoontje van haar manager dat ze een andere richting op gingen. Dat was het", aldus Richardson. Hij gaf aan zelf door te willen gaan en een plan klaar te hebben gehad voor Raducanu.

Want na Richardson volgde de ene coach na de andere. Torben Beltz, Dmitry Tursunov, Sebastian Sachs, Nick Cavaday en Vladimir Platenik, die laatste hield het slechts twee weken vol. Mark Petchey en meest recentelijk de Spanjaard Francisco Roig, die inmiddels Iga Swiatek begeleidt, completeren de lijst. Stabiliteit vond Raducanu nergens en de kritiek stapelde zich op.

Hereniging op cruciaal moment

Nu is de cirkel rond. Raducanu reisde tijdens haar herstel van een virusinfectie af naar de Ferrero Tennis Academy in Spanje, waar Richardson actief is als coach. Die trainingsperiode diende meteen als proefperiode voor een mogelijke samenwerking. En met succes. "Ik ben dankbaar dat ik opnieuw verbonden ben met iemand die mij al meer dan tien jaar kent", liet Raducanu weten.

De samenwerking begint volgende week bij het WTA 500-toernooi in Straatsburg. Daarna volgen in rap tempo de grandslams Roland Garros en Wimbledon, dat op 29 juni van start gaat. Voor Raducanu, momenteel de nummer 30 van de wereld, is het een nieuwe poging om de stabiliteit te vinden die haar carrière tot dusver heeft gemist.

