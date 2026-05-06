Emma Raducanu heeft haar duidelijke mening gegeven over de mogelijke Grand Slam-boycot van Aryna Sabalenka. Als de Wit-Russische haar idee doorzet, dan heeft ze in de US Open-winnares van 2021 in ieder geval géén bondgenoot.

Richting Roland Garros werd Raducanu gevraagd naar de boycot die Sabalenka onlangs in een interview besprak. "Voor mij zijn de Grand Slams wat tennis echt inhoudt. Het deelnemen aan die toernooien geeft je iets wat geld niet kan kopen, iets wat voor mij het aller belangrijkst is en mij het meeste waard is. Ik zou nooit meedoen aan een boycot van de Grand Slams, maar iedereen mag dat natuurlijk voor zichzelf beslissen", vertelt Raducanu tegen BBC Sport.

Aryna Sabalenka

De woorden van Raducanu gaan over het explosieve interview dat Sabalenka gaf naar aanleiding van het prijzengeld op Roland Garros. Onlangs ondertekenden alle topspelers van de ATP en WTA een open brief waarin geklaagd werd over het prijzengeld. Na overleg werd beloofd dat dit prijzengeld omhoog zou gaan. Voor Roland Garros is het bedrag met 9,5 procent gestegen. Dat is ver weg van de beloofde 22 procent en dus was Sabalenka daar niet over te spreken.

Sabalenka gaf aan dat zij en de andere spelers 'de show geven' en dat ze vindt dat er een betere betaling moet volgen. De Wit-Russische nummer één van de wereld dreigde zelfs om de Grand Slam-toernooien links te laten liggen. "Op een gegeven moment zullen we moeten boycotten als dat de enige manier is om onze rechten te verdedigen", zo vertelde Sabalenka voorafgaand aan Roland Garros die deze maand op het programma staat.

Emma Raducanu

De 23-jarige Britse tennisster Raducanu verbaasde in 2021 vriend en vijand door als piepjonge qualifier de US Open op haar naam te schrijven. Voor alsnog is dat ook haar enige Grand Slam-overwinning. De laatste jaren zit Raducanu qua prestaties wat in een dal. Vorig jaar kwam ze nog veel in het nieuws door haar vermeende relatie met dubbelpartner Carlos Alcaraz, maar daar bleek uiteindelijk niets van waar.

