Opvallende outfit Jannik Sinner op Roland Garros leidt tot bijzondere vergelijking met bekend spelpersonage

Jannik Sinner maakt op Roland Garros veel indruk met zijn tennis en hij plaatste zich maandag dan ook eenvoudig voor de kwartfinales. Toch is er nog een andere manier waarop de Italiaanse toptennisser de aandacht trekt in Parijs: zijn opvallende outfit. Hij lijkt door zijn kleding namelijk wel heel erg op een bekend figuur uit een computerspelletje.

Sinner won aan het begin van het jaar de Australian Open, maar zat daarna drie maanden aan de kant door een positieve dopingtest van vorig jaar. Hij keerde pas bij het masterstoernooi van Rome weer terug van zijn drie maanden schorsing, maar daar werd al duidelijk dat hij nog altijd in topvorm is. Sinner haalde daar de finale en staat na vier geweldige partijen ook alweer in de kwartfinales in Parijs.

De Italiaan trof maandag in de vierde ronde de Rus Andrey Rublev. Sinner wist dat hij op zijn hoede moest zijn, want de Rus bezorgde hem één van zijn zes nederlagen in 2024. De nummer 1 van de wereld was vanaf het begin dan ook zo zo scherp als een koksmes. Rublev deed wat hij kon, maar Sinner had met zijn snoeiharde slagen overal een antwoord op en stapte na precies twee uur tennis als winnaar van de baan: 6-1, 6-3, 6-4.

Vergelijking met Luigi door outfit

Sinner laat met zijn sterke spel van zich spreken in Parijs, maar ook zijn outfit zorgt ook voor flink wat aandacht. De Italiaan draagt namelijk een groen shirt en een blauwe broek. Door zijn afkomst levert dat direct een vergelijking op met het videospelpersonage Luigi, de broer van Mario.

De toptennisser kreeg zelf ook lucht van de vergelijking, want na zijn vorige partij op Roland Garros deelde hij op Instagram een reeks foto's met het bijschrijft 'Luigi is terug op de baan'. Ook zijn coach Darren Cahill maakte eerder al de verwijzing naar de bekende loodgieter door 'Forza Luigi' op zijn sociale media te schrijven. Overigens heeft Sinner wel de verkeerde kleur pet op zijn hoofd, want Luigi draagt een groen hoofddeksel en bij de tennisser is die blauw.

Kwartfinale tegen grote verrassing

Sinner neemt het in de kwartfinales overigens op tegen dé verrassing van het mannentoernooi. Alexander Bublik stuntte maandag tegen wereldtopper Jack Draper en is daardoor de eerste mannelijke speler uit Kazachstan die de laatste acht op een grandslamtoernooi heeft gehaald. Dat zorgde voor hevige emoties bij de tennisser.

