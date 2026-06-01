Andrey Rublev werd zondag uitgeschakeld in de achtste finales van Roland Garros en dat betekende ook dat zijn coach Marat Safin klaar is in Parijs. Safin behoorde zelf jaren geleden bij de wereldtop, maar was ook berucht door zijn opmerkelijke capriolen. Hij kreeg in 2004 misschien wel de opmerkelijkste waarschuwing ooit op Roland Garros.

Safin hoorde aan het begin van deze eeuw jarenlang tot de beste tennissers ter wereld. Hij was een tijdje de nummer 1 op de wereldranglijst, won in 2000 de US Open en was vijf jaar later ook de beste op de Australian Open. De Rus viel echter niet alleen maar op door zijn goede spel, want hij raakte met enige regelmaat in opspraak door opvallende acties en uitspraken.

Zo beweerde een collega-tennisser ooit dat Safin de avond voor zijn verloren Australian Open-finale in 2002 zich helemaal klem had gezopen. De Rus heeft nooit de geruchten bevestigd, maar opvallend genoeg zaten er tijdens de eindstrijd tegen Thomas Johansson wel plotseling drie blonde vrouwen in zijn spelersbox die rechtstreeks uit de nachtclub hadden kunnen komen.

Safin laat broek zakken

Safin wist twee jaar later op Roland Garros weer alle aandacht op zich te vestigen. De Rus speelde in tweede ronde tegen Felix Mantilla en moest heel diep gaan om de overwinning te pakken. Hij won uiteindelijk met 11-9 in de vijfde set, maar na afloop ging het vooral over een opmerkelijke actie van de toptennisser.

De tweevoudig grandslamwinnaar wist in de beslissende set een schitterend punt te maken en daar was hij heel erg blij mee. Dat uitte hij echter op een bijzondere wijze, want hij liet van vreugde zijn broek zakken. Mantilla keek vol verbazing naar wat hij aan de andere kant van het net zag gebeuren.

'Wat is daar verkeerd aan?'

Safin schoof enkel zijn tennisbroekje naar beneden en liet dus niet zijn intieme delen zien. Het publiek leek de actie van Safin wel te waarderen, maar umpire Carlos Bernardes kon er niet om lachen. Hij gaf Safin een strafpunt en daar was de Rus woedend over. Hij ging verhaal halen, maar dat leverde niets op.

De Rus was ook na afloop van de partij nog woedend: "Het voelde als een geweldig punt voor me. Ik had zin om mijn broek uit te trekken. Wat is daar verkeerd aan? Niemand klaagde, iedereen was er oké mee, het was echt niet heel fout. Ze probeerden deze wedstrijd kapot te maken. Alle mensen die in onze sport iets te zeggen hebben, hebben geen verstand. Het is jammer dat het tennis achteruit gaat. Er moet een radicale verandering komen en ik hoop dat die snel komt."

Coach van landgenoot

Safin was dus dit jaar zelf ook weer actief op Roland Garros. Hij is sinds vorig jaar de coach van Rublev. De Russische tennisser haalde in zijn loopbaan tien keer een kwartfinale van een grandslamtoernooi, maar won er geen één en hoopte met Safin eindelijk echt door te breken. Sinds de twee samenwerken kwam hij echter nooit verder dan de vierde ronde. Dat was ook het eindstation in Parijs, want zondag verloor Rublev in vijf sets van Jakub Mensik.

