Toptennisser Jannik Sinner ondanks spionage van grote rivaal naar halve finales op Roland Garros

Jannik Sinner heeft op weergaloze wijze de halve finales bereikt op Roland Garros. De Italiaanse nummer 1 van de wereld had geen kind aan Alexander Bublik, de grote verrassing van dit toernooi: 6-1, 7-5, 6-0. Sinner boekte zijn negentiende grandslamzege op rij en dat zag ook een opvallende gast.

Sinner keerde vorige maand in Rome terug na een dopingschorsing van drie maanden, maar het lijkt er voorlopig op dat hij in die periode langs de kant alleen maar beter is geworden. De Italiaan verloor nog geen set in Parijs en heeft er een gewoonte van gemaakt om uit de startblokken te vliegen.

Sinner verslaat stuntende Bublik

De drievoudig grandslamkampioen won in de derde ronde tegen Jiri Lehecka de eerste elf games van de wedstrijd, nam tegen Andrey Rublev in de vierde ronde gelijk een 5-0 voorsprong en ook tegen Bublik, de grote verrassing van het mannentoernooi, pakte hij de eerste vijf games van de partij. De Kazach stuntte in de vorige ronde tegen de Brit Jack Draper, maar had al snel door dat dit een ander niveau was.

Bublik kwam nog wel op het scorebord in de eerste set en kon Sinner in de tweede set zelfs goed partij geven. Hij bleef tot 5-5 bij en zal stiekem hebben gehoopt om de set te stelen. Sinner schakelde echter een tandje bij en verloor in het vervolg van de partij geen enkele game meer. De Italiaan is inmiddels al negentien grandslamwedstrijden ongeslagen. De laatste keer dat hij op dat podium verloor was tegen Daniil Medvedev in de kwartfinales van Wimbledon vorig jaar.

"Ik heb een paar keer tegen Boeblik gespeeld en je weet met hem nooit wat er gebeurt", zei Sinner na afloop op de baan. "Ik probeerde gefocust te blijven en zo solide mogelijk te spelen, want hij kan 'ups and downs' hebben. Ik ben blij met hoe ik in de halve finales ben gekomen. Halve finales op grandslamtoernooien zijn speciaal."

Grote naam als tegenstander

Sinner staat voor het tweede jaar op rij in de halve finales in Parijs en gaat het sowieso opnemen tegen een grote naam. Hij treft namelijk de winnaar van de clash tussen Novak Djokovic en Alexander Zverev, die woensdagavond tegen elkaar spelen.

Opvallend bezoek

Tussen de toeschouwers was ook een opvallend iemand te vinden. Juan Carlos Ferrero, die in 2003 het toernooi won door Martin Verkerk in de finale te verslaan, zat namelijk aandachtig te kijken naar de wedstrijd van Sinner. Ferrero is de coach van titelverdediger Carlos Alcaraz, die een dag eerder na een indrukwekkend optreden ook de halve finales haalde, en zal dus vooral hebben gezocht naar de zwakheden van de Italiaan. Alcaraz won vorig jaar in de halve finales van Sinner.

Alles over Roland Garros

