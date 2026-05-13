Op Jannik Sinner staat momenteel geen enkele maat en aangezien grote rivaal Carlos Alcaraz binnenkort ontbreekt op Roland Garros is de Italiaan met afstand de favoriet voor het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Dat leverde een bijzondere discussie op in de podcast van Andy Roddick, maar voor de ex-toptennisser eindigde dat met een pijnlijk moment.

Sinner is al maandenlang onverslaanbaar en op masterstoernooien maakt hij het helemaal bont. De Italiaanse toptennisser evenaarde dinsdag het record van Novak Djokovic door voor de 31e keer op rij een wedstrijd bij een ATP 1000-toernooi te winnen. Hij was de beste bij de laatste vijf evenementen en er moet wel iets heel geks gebeuren in Rome wil hij daar niet nog een zesde titel op rij aan toevoegen.

De nummer 1 van de wereld is door die supervorm dan ook de gedoodverfde winnaar van Roland Garros. Helemaal doordat titelverdediger Alcaraz, zijn grootste rivaal, door een blessure afwezig zal zijn in Parijs. Ook om Novak Djokovic zijn er de nodige zorgen, want sinds zijn zege op Sinner bij de Australian Open won hij slechts twee potjes.

Alexander Zverev is op basis van de wereldranglijst dan de grootste concurrent van Sinner, want hij zal in de Franse hoofdstad als tweede geplaatst zijn. Van hem zal Sinner echter ook niet bepaald bang worden. Hij won tenslotte de laatste negen ontmoetingen tegen de Duitser en ook pakte hij de laatste veertien sets die hij speelde tegen Zverev.

Prikkelende vraag over Jannik Sinner

In de podcast Served gooide Roddick, voormalig nummer 1 van de wereld, dan ook een prikkelende vraag op. Hij vroeg zich af of Sinner net zo'n grote favoriet is voor Roland Garros als veertienvoudig winnaar Rafael Nadal dat vroeger was.

"Ik weet dat de vraag absurd klinkt door wat Nadal jarenlang heeft gedaan, maar als ik puur kijk naar het huidige moment dan denk ik dat het niet eens zo'n gek idee is", aldus Roddick, die in 2003 de US Open won. Daarna somt hij op wat er allemaal met de grote concurrenten van Sinner aan de hand is

Mede-podcastmaker Jon Wertheim komt daardoor op een andere vraag: "Kunnen jullie je een ander grandslamtoernooi herinneren waarbij de als eerste geplaatste speler negen wedstrijden en veertien sets op rij heeft gewonnen van de als tweede geplaatste speler?"

'Helaas kan ik dat wel'

Dat levert een pijnlijk moment op voor Roddick. "Helaas kan ik daar waarschijnlijk wel een antwoord op bedenken", reageert hij. "Ik denk ergens rond 2005. Als er een antwoord op die vraag is dan vind ik die waarschijnlijk in de spiegel."

Daarmee doelt Roddick op de tijd dat hij de nummer 2 van de wereld was achter Roger Federer. In die periode verloor hij liefst elf maal op rij van de Zwitser en toevalligerwijs verloor de Amerikaan ook ooit precies veertien sets achter elkaar tegen hem.

