Jannik Sinner heeft op oppermachtige wijze de volgende ronde behaald van het Masters-toernooi in Rome. Tegen zijn landgenoot Andrea Pellegrino won de Italiaanse nummer één van de wereld eenvoudig: 6-2, 6-3. Daardoor evenaart hij bovendien een uniek record van Novak Djokovic.

Jannik Sinner heerst de afgelopen maanden in het herentennis. Vrijwel overal waar de Italiaan aan de start staat, eindigt hij al grote winnaar. Daardoor lonkte lange tijd een evenaring van een unieke prestatie van concurrent Novak Djokovic. Sinner moest daarvoor alleen nog even afrekenen met Andrea Pellegrino, en deed dat met succes.

Eenvoudige zege

De overwinning van de 24-jarige Sinner, een dag eerder, op de Australiër Popyrin was alweer zijn dertigste zege op rij op de diverse Masters-toernooien. Hij won in Miami, Indian Wells, Monaco en Madrid. Aangezien hij vorig jaar ook in Parijs de eindwinnaar was, stond de teller voorafgaand aan het treffen op dinsdag al op 30 overwinningen. Alleen Djokovic behaalde ooit een winreeks van 31 zeges op het hoogste tennisniveau.

In de partij tegen zijn verrassende landgenoot Pellegrino, de nummer 155 van de wereld, kwam Sinner geen moment in de problemen. In de eerste set brak de toptennisser zijn landgenoot meteen twee keer, waarna hij set één eenvoudig naar zich toetrok. In de tweede set kreeg Sinner iets meer tegenstand, maar na een nieuwe break kon hij ook die naar zich toe trekken: 6-3. In de kwartfinale treft de Italiaan of Andrey Rublev uit Rusland, of de Georgiër Nikoloz Basilashvili.

Uniek record

Zijn nieuwe overwinning brengt hem dus op de magische grens van 31 Masters-overwinningen op rij, en dus een evenaring van het record van Djokovic. Die kan hij de komende dagen bovendien definitief verbreken, mocht hij nog minstens één ronde doorkomen.

Sinner had lang een soort haat-liefderelatie met spelen op gravel, maar daar is dit jaar absoluut geen sprake van. Met het wegvallen van eeuwige rivaal Carlos Alcaraz voor Roland Garros, zijn alle ogen in Parijs op de Italiaan gericht. Hij hoopt in de Franse hoofdstad zijn Grand Slam-bingokaart compleet te maken. Alleen op Roland Garros wist hij nog nooit te zegevieren.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover