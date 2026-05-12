Rafael Jodar blijft maar verbazen. De Spaanse tennissensatie bereikte eerder deze maand al in zijn thuisstad Madrid voor het eerst de kwartfinales bij een masterstoernooi en deed dat deze week in Rome maar gelijk voor de tweede keer. Hij treedt met die prestatie ook nog eens in de voetsporen van Novak Djokovic.

De 19-jarige Jodar beleeft een bizarre opmars dit gravelseizoen. Hij pakte de titel in Marrakech, bereikte de halve finale in Barcelona en de kwartfinale op het masterstoernooi in Madrid. Daardoor steeg hij de afgelopen weken van plek 109 naar 34. In Rome zet hij zijn opmars voort.

Spaanse tennissensatie blijft verbazen

Jodar rekende in de Italiaanse hoofdstad dinsdag in de achtste finales af met de Amerikaan Learner Tien (ATP-21). De Spanjaard had weinig moeite met zijn één jaar oudere opponent, want in 75 minuten had hij de zege al binnen: 6-1, 6-4.

"Ik ben dolgelukkig," verklaarde Jodar in een interview op de baan. "Ik probeer gewoon mijn wedstrijden te spelen en gefocust te blijven op wat ik moet doen. Ik ben erg tevreden over hoe ik de belangrijke momenten in deze wedstrijd heb gespeeld. Learner is een taaie tegenstander."

Jodar treedt in voetsporen van Djokovic

Het tennistalent staat daarmee voor het tweede masterstoernooi op rij in de kwartfinales en door zijn leeftijd is dat heel bijzonder. In Rome is het namelijk negentien jaar geleden dat er een tiener zo ver wist te komen. Novak Djokovic was in 2007 degene die dat voor het laatste lukte. Hij sneuvelde toen in de kwartfinales tegen de uiteindelijke winnaar Rafael Nadal.

Diezelfde Nadal was in 2006 de laatste tiener die het toernooi wist te winnen. Om die prestatie van zijn illustere landgenoot te evenaren moet Jodar dus nog drie potjes winnen. De eerste zege moet dan in de kwartfinales worden geboekt tegen de Italiaan Luciano Darderi, die verrassend won van wereldtopper Alexander Zverev.

Hoogste positie ooit op wereldranglijst

Jodar gaat door zijn sterke optreden in Rome weer wat verder stijgen op de wereldranglijst. Hij gaat sowieso klimmen naar plek 29 en bij een zege op Darderi komt hij nog eens vier plaatsen hoger uit.

