Emma Raducanu heeft voor een aantal nare beelden gezorgd op het WTA-toernooi in Wuhan. Door de hitte in de Chinese stad moest de medische staf de populaire Britse speelster dwingen om op te geven.

Raducanu speelde in Wuhan haar eerste ronde tegen de Amerikaanse Ann Li. De Britse werd gezien als een grote favoriet, maar de omstandigheden bleken haar grootste opponente. Raducanu had in China een grote kans om omhoog te schieten in de rankings, maar dat leek lastig te worden. Tijdens de China Open in Beijing begon ze al erg goed in de tweede ronde tegen Jessica Pegula, maar Raducanu stortte volledig in elkaar en verloor set 3 met 6-0.

Wuhan Open

In Wuhan begon Raducanu al een stuk minder tegen Li. De Amerikaanse was op veel vlakken de Britse de baas en ze schreef de eerste set al met 6-1 op haar naam. Ook in set 2 kwam Raducanu al snel op een 4-1 achterstand en toen besloot de organisatie in te grijpen.

Raducanu oogde steeds instabieler en de medici kwamen de baan op om haar bloeddruk te testen. Die was dermate uit balans dat de dokter haar verplichtte om de strijd te staken. Raducanu besloot te luisteren en dat leek voor iedereen de goede keuze. De Britse is daardoor na één ronde klaar in Wuhan, maar ze zette haar gezondheid wel op één.

Raducanu

Raducanu was de afgelopen maanden een veelbesproken speelster door haar mogelijke romance met Carlos Alcaraz, maar sinds dat achter de rug is, maakt ze ook op de baan veel indruk. Het talent, dat op piepjonge leeftijd de US Open wist te winnen, haalde bijvoorbeeld de halve finale van de Citi Open.

Toch zal Raducanu twijfelen over haar schema van de komende weken. Voor de Britse staan er nog meer toernooien in China op de planning, maar het warme weer lijkt daar nog even aan te houden. De vraag is dan ook of ze nog zal deelnemen of besluit om rust te nemen na haar vorm van oververhitting in Wuhan.