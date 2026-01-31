De eerste winnaar van Australian Open is bekend. Elena Rybakina versloeg in drie mooie sets toptennisster Aryna Sabalenka. Dat levert haar niet alleen een trofee op, maar ook een smak geld. Er is namelijk een forse prijzenpot op het grandslamtoernooi.

Deelnemen aan een grandslamtoernooi is een lucratieve aangelegenheid, zeker als je ver komt in het toernooi. Daar weten onder meer Rybakina en Sabalenka alles van. Zij harkten al flink wat miljoenen bij elkaar in hun tenniscarrière, maar zeker voor Rybakina is daar een smak geld aan toegevoegd. De winnares van Australian Open mag namelijk een fors bedrag bijschrijven.

Flinke stijging in prijzenpot

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk flink opgeschroefd. Zelfs een vroege exit levert al een bedrag van zes cijfers op in Australische dollars.

De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.437.992 euro. Dat betekent dat de winnaars van het enkelspel maar liefst negentien procent meer prijzengeld ontvangen dan vorig jaar.

Ook 1,2 miljoen voor verliezers

Bij de vrouwen gaat het megabedrag dus naar Rybakina. Zondag spelen Novak Djokovic en Carlos Alcaraz de finale bij de mannen. Verliezend finalist Sabalenka houdt omgerekend 1,2 miljoen euro over.

Prijzengeld Australian Open 2026 per ronde

Winnaar 4,15 miljoen Australische dollars (2,4 miljoen euro) Finalist 2,15 miljoen Australische dollars (1,2 miljoen euro) Halve finale 1,25 miljoen Australische dollars (734.335 euro) Kwartfinale 750.000 Australische dollars (440.601 euro) Vierde ronde 480.000 Australische dollars (281.984 euro) Derde ronde 327.750 Australische dollars (192.542 euro) Tweede ronde 225.000 Australische dollars (132.180 euro) Eerste ronde 150.000 Australische dollars (88.120 euro)

Summer of Tennis

Dat de deelnemers aan de Australian Open dit jaar meer prijzengeld dan ooit ontvangen, heeft te maken met een investering van Tennis Australia van liefst 135 miljoen Australische dollars. De organisatie noemt deze investering de Summer of Tennis en heeft als doel een duurzame carrière mogelijk te maken voor zowel grote als kleine namen binnen de tennissport. De deelnemers profiteren daardoor van betere reisvergoedingen, uitgebreidere begeleiding en verbeterde welzijnsprogramma’s.

