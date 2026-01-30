Aryna Sabalenka en Elina Svitolina stonden tegenover elkaar in de halve finale van de Australian Open. Normaal schudden tennisrivalen elkaar de hand, maar ditmaal bleef dat gebaar achterwege. Ook een ballenmeisje werd betrokken bij de koude oorlog.

Sabalenka, de nummer 1 van de WTA-ranking, won de strijd en gaat dus naar de finale van het grandslamtoernooi. Door de oorlog in Oekraïne schudden tennissers uit dat land en die uit Rusland en Belarus elkaar zelden de hand. Dat deden Sabalenka en Svitolina dan ook niet.

Ook vooraf kwamen de twee niet samen. Het is gebruikelijk dat dan een foto wordt genomen met een ballenkind, zodat die een onvergetelijk souvenir overhoudt aan de klus.

Ava Sultana

Het 10-jarige ballenmeisje Ava Sultana had de eer om in Melbourne naar het net te mogen komen voor een momentje met de twee halve finalistes. Ditmaal vonden die momenten één voor één plaats, in plaats van dat de twee speelsters samen poseren. De moeder van het meisje vindt het helemaal niks.

Just flashed on the screen and read out by an announcer in Rod Laver Arena:

Tegen Wide World of Sports zegt ze: "Voor haar is dat een speciaal moment. Ze was erg enthousiast om te mogen poseren met haar idolen. Ze weet verder niet de achtergronden over de oorlog, ze kijkt niet naar nieuwsprogramma's. Maar wij als ouders zien zulke dingen en denken dan: tja, denk ook aan het kleine kind die een droom zie uitkomen. En die dan het middelpunt wordt van een politiek conflict."

Ongemakkelijk

Ze gaat door: "Het gaat niet eens om iets dat banden heeft met tennis. Het gaat hier om een zaak die totaal gescheiden is van de tenniswereld", zo doelt ze op de oorlog. "En nu is een kind ineens het centrum van de kwestie. Ze moeten een oplossing bedenken zodat er geen ongemakkelijke situatie ontstaat op de baan."

Fake information.... Svitolina also took a picture with the little girl come on....

Fake information.... Svitolina also took a picture with the little girl come on....

And she's perfectly entitled not to take pictures with her. Gymnasts do the same. It's Out respect for her country.

Voor haar dochter is het een gemiste kans om op één foto met twee heldinnen tegelijk te poseren. "Kinderen begrijpen dit niet", beredeneert haar moeder. "Ze denkt: 'Waarom willen ze niet samen op de foto staan? Waarom liep zij zo snel weg?' Sabalenka nam wel even de tijd om haar arm om haar heen te slaan. Svitolina deed een snel armpje om haar heen en liep weg. Het was allemaal behoorlijk ongemakkelijk."

