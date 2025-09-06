Toptennisser Carlos Alcaraz bereikte vrijdagavond de finale van de US Open. De Spanjaard kan daarom ook rekenen op een flink bedrag aan prijzengeld. Lees hier hoeveel er precies wordt uitgekeerd.

Alcaraz versloeg vrijdag in de halve finale Novak Djokovic in drie sets (6-4, 7-6, 6-3). In de finale treft hij de winnaar van de partij tussen de als eerste geplaatste Italiaan Jannik Sinner en de Canadees Félix Auger-Aliassime. Alcaraz en Sinner stonden eerder dit jaar tegenover elkaar in de finales van Roland Garros en Wimbledon. De Spanjaard won in Parijs, de Italiaan in Londen.

Grootste prijzenpot

De twee toppers hebben dus ook al flink verdient dit jaar. In New York kunnen ze weer een aardig zakcentje verwachten De prijzenpot bedraagt in totaal 90 miljoen dollar, omgerekend zo'n 77,12 miljoen euro. Het is de hoogste prijzenpot van alle grandslamtoernooien. Vorig jaar bedroeg het prijzengeld in totaal nog 75 miljoen dollar.

De winnaar van het toernooi gaat naar huis met wel 5 miljoen dollar. De beloningen zijn hetzelfde bij de mannen en de vrouwen in het enkelspel. Mocht Alcaraz in de finale verliezen, dan krijgt hij de helft van dat bedrag: 2,5 miljoen dollar.

Ook de overige deelnemers krijgen wat extra's op hun rekening gestort. Voor een plek in de halve finale wordt 1,26 miljoen dollar uitgekeerd. De overige bedragen zie je hieronder:

Winnaar 5.000.000 dollar Runner-up 2.500.000 dollar Halve finale 1.260.000 dollar Kwartfinale 660.000 dollar Achtste finale 400.000 dollar Derde ronde 237.000 dollar Tweede ronde 154.000 dollar Eerste ronde 110.000 dollar

Vrouwen enkelspel

Bij de vrouwen in het enkelspel strijden Aryna Sabalenka en Amanda Anisimova om de winst en het hoogste bedrag van 5 miljoen dollar. Suzan Lamens kwam als Nederlandse het verst in het toernooi. Door haar plek in de tweede ronde werd ze 154.000 Amerikaanse dollars rijker. Ze werd daarin uitgeschakeld door Iga Swiatek. Voor Lamens is dat het grootste bedrag dat ze ooit verdiende aan prijzengeld op één tennistoernooi.

