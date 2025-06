Programma Roland Garros 4 juni: veel wereldtoppers op de baan, ook Nederlander in actie

De eerste kwartfinalewedstrijden kende geen verrassende winnaars, maar de vraag is of dat woensdag ook zo is. Er staan veel wereldtoppers op de baan én daarnaast komt er met Sander Arends ook nog een Nederlander in actie in het dubbelspel.

Arends strijdt samen met Luke Johnson om een plek in de halve finale. Het koppel moet daarvoor wel winnen van het duo Edouard Roger-Vasselin en Hugo Nys. Naar schatting begint dat duel woensdag om 14.00 uur. De 33-jarige Arends is bezig aan zijn beste resultaat op een Grand Slam tot nu toe. Hij kwam op Roland Garros nooit verder dan de eerste ronde; op Wimbledon bereikte hij tweemaal de tweede ronde.

In het enkelspel komen de nummer één, drie, zes én 62 van de wereld in actie. De mondiale leider Jannik Sinner opent het bal op centre court met een partij tegen Alexander Bubik, de sensatie van het mannentoernooi. Het is een verrassing dat de Kazach in de kwartfinale staat. In de avond staan Novak Djokovic (6e) en Alexander Zverev (3e) tegenover elkaar. Laatstgenoemde won in de achtste finale van Tallon Griekspoor, die moest opgeven met een buikspierblessure.

Amerikaanse titanenstrijd

Het vrouwentoernooi begint op woensdag met een titanenstrijd tussen twee Amerikaanse vrouwen. Madison Keys neemt het op tegen Coco Gauff. De 21-jarige Gauff hoopt haar beste resultaat van 2022 op Roland Garros te verbeteren. Destijds verloor ze in de finale van Iga Swiatek, die dinsdag al de halve finale bereikte door Elina Svitolina met 2-0 in sets te verslaan.

Absolute verrassing van Roland Garros

Na het Amerikaanse onderonsje speelt de 18-jarige Mirra Andreeva tegen de absolute verrassing van dit toernooi: Loïs Boisson. De Française is op dit moment de nummer 361 van de wereld en niemand had dan ook verwacht dat ze het tot de kwartfinale zou schoppen. De Russische Andreeva kan op piepjonge leeftijd haar beste resultaat op een Grand Slam evenaren: vorig jaar schopte zij het ook tot de halve finale van Roland Garros.

