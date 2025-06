Toptennisster Coco Gauff (21) voelt zich 'verraden' door vriendin: 'Ze heeft me wéér laten zitten'

De 21-jarige Amerikaanse tennisster Coco Gauff onthulde na afloop van haar gewonnen achtste finale op Roland Garros dat ze zich in de steek gelaten voelde door haar goede vriendin en collega-tennisster Jessica Pegula. Dat deed ze goedlachs na haar 6-0, 7-5 overwinning op de Russische Ekaterina Alexandrova, waarmee ze de kwartfinale haalde.

De 21-jarige Gauff is de op vier na jongste tennisster sinds de huidige opzet van de Grand Slams, die voor de vijfde keer op rij een kwartfinale haalt, na Martina Hingis (20, 1997-2001), Steffie Graf (20, 1986-1990) en Conchita Martinez (21, 1989-1993). In de kwartfinales treft ze haar landgenote Madison Keys. De Australian Open-kampioene leidt in de onderlinge duels met 3-2, waarvan 1-0 op gravel.

'Ze heeft me wéér laten zitten'

Na de wedstrijd deed een vrolijke Coco een opmerkelijke bekentenis: ze vertelde hoe ze was laten zitten door haar goede vriendin Jessica Pegula, met wie ze naar de film zou gaan. In de studio van Tennis Channel werd haar gevraagd: "Je zei dat ik naar Sinners of Mission Impossible moest kijken toen we in Rome waren. Ben je deze week nog naar de film geweest? Wat is er gebeurd?"

'Ik bleef maar wachten'

Lachend antwoordde Coco: "Nee, want Jess heeft me wéér laten zitten!" Ze doelde op haar dubbelpartner van enkele jaren geleden, Jessica Pegula. "Ik weet dat ik haar nu verraad, hopelijk wordt ze niet boos, maar ze vroeg me of ik samen met haar naar Thunderbolts wilde. Ik zei ja. En toen ging ze, denk ik, een tijdje naar huis tussen Madrid en Rome. Dus ik bleef maar wachten."

Ze had ook zelf kunnen gaan, vervolgde ze. "Ik bleef wachten, om er via haar fysiotherapeut achter te komen dat ze de film al had gezien. Ze heeft het me dus niet verteld. Vier dagen geleden appte ze me nog of ik de film al had gezien. Ik zei 'nee', want ik wachtte op haar. Dus dit is de tweede keer dat ze me laat zitten."

'Ik dacht echt dat ze een goede vriendin was'

Met een lach besloot de US Open-kampioene van 2023: "De volgende keer dat ze vraagt of ik mee naar de film ga, is het antwoord nee. Ik dacht dat ze een goede vriendin was, maar blijkbaar kan het haar niet schelen. Ik hoop dat ze dit ziet. Ik hou nog steeds van je, Jess, maar dit was echt niet leuk."

