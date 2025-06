Toptennisser Tallon Griekspoor geeft uitleg waarom hij opgaf in vierde ronde Roland Garros: 'Dat zakte'

De reclame op Eurosport was nog niet voorbij of Tallon Griekspoor stopte zijn partij op Roland Garros ineens. De Nederlandse toptennisser liep onder luid applaus van het veld, zonder dat de kijkers thuis precies wisten wat er mis was. Tijdens de persconferentie kwam Griekspoor met zijn uitleg waarom hij de achtste finale moest laten lopen.

Het was voor Griekspoor de eerste keer dat hij de vierde ronde had bereikt van een grandslamtoernooi. De Nederlandse nummer 35 van de wereldranglijst vroeg na twee games in de tweede set nog om zijn fysiotherapeut, maar na kort overleg besloot hij te stoppen.

'Nog een scan laten maken'

Griekspoor vertelde in de persconferentie dat hij tijdens de warming-up de blessure opliep. "Daardoor kon ik niet voluit serveren en niet strijden op de manier zoals ik zou willen", zei hij. Het is volgens Griekspoor de eerste keer dat hij de buikspierblessure opliep. "Ik voelde het de laatste paar opslagen in de warming-up en heb nog een scan laten maken voorafgaand aan de wedstrijd. Daarop was niets te zien, maar dat is waarschijnlijk omdat het te snel is nadat het was gebeurd."

'Ik realiseerde het me al snel'

In de eerste set voelde Griekspoor zich nog best goed. "Ik kon alleen niet harder serveren dan 180 kilometer per uur en dat zakte naar 150", zei hij. "Ik heb het geprobeerd. Dit is een van de belangrijkste wedstrijden in mijn leven, op een prachtige baan tegen een opponent waartegen ik graag speel. Dus ik wilde het proberen, maar ik realiseerde me al snel dat het niet mijn dag ging worden."

Prijzengeld en vriendin

Het frappante van de wedstrijd was dat de Nederlander nog met 3-0 voorkwam in de eerste set. Veel hoop was er toen gericht op een mogelijke stunt, maar die bleef dus uit. Het prijzengeld wat de Haarlemmer kan verwachten, zal de pijn ongetwijfeld iets verzachten. Al had hij, onder toeziend oog van zijn vermeende vriendin Anastasija Potapova, liever een mooie wedstrijd neergezet.

