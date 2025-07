Op Wimbledon is het tennisgeweld inmiddels in volle gang. Alle Nederlanders hebben in het enkelspel ondertussen het toernooi moeten verlaten, maar er zijn nog genoeg toppers van de partij. Zo komen topfavorieten Aryna Sabalenka en Carlos Alcaraz vrijdag in actie in de derde ronde. Bekijk hier het volledige programma en alle uitslagen op Wimbledon.

Met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Arantxa Rus en Suzan Lamens begonnen er vijf Nederlandse tennissers aan het enkelspeltoernooi, maar al na de tweede ronde lagen zij er allemaal uit. Griekspoor en Rus werden al in de eerste ronde uitgeschakeld, terwijl de andere drie allemaal sneuvelden in de tweede ronde.

Novak Djokovic doet opvallend verzoek aan Roger Federer en Rafael Nadal op Wimbledon: 'Er komt een tijd...' Tennislegende Novak Djokovic heeft zich donderdag simpel geplaatst voor de derde ronde van Wimbledon. De Serviër maakte gehakt van zijn Britse tegenstander Daniel Evans en kreeg na afloop bij het interview op de baan ook de lachers op zijn hand. Djokovic had zelfs een opvallende uitnodiging in petto voor zijn oude rivalen Roger Federer en Rafael Nadal.

Veel toppers over

Zij bevinden zich in goed gezelschap, want er vlogen ook een heleboel grote namen snel uit het toernooi. Ondanks de waslijst aan verrassingen zijn er nog genoeg spelers over om van te genieten voor het publiek in de Engelse hoofdstad en voor de mensen thuis. Bij de mannen zitten Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en Novak Djokovic nog in het toernooi, terwijl bij de vrouwen Aryna Sabalenka, Iga Swiatek en Mirra Andreeva van de partij zijn.

Tennisveteraan (36) dompelt Wimbledon in rouw met enorme stunt tegen 'Britse hoop' Een enorme domper voor Wimbledon: publieksfavoriet Jack Draper is al in de tweede ronde uitgeschakeld. De nummer 4 van de wereld was de grote hoop van de Britse fans, maar tennisveteraan Marin Cilic (36) was donderdag op het heilige gras in Londen verrassend te sterk: 6-4, 6-3, 1-6, 6-4.

Prijzengeld Wimbledon

Er wordt in Londen gestreden om het meeste prijzengeld van alle Grand Slams. De organisatie luisterde naar een protest van diverse toptennissers, die vonden dat het traditionele toernooi wel wat meer prijzengeld mocht uitdelen. Daardoor zijn de uitgeschakelde tennissers wel al flink rijker op weg naar huis.

Dit is het prijzengeld op Wimbledon: organisatie zwicht voor protest toptennissers en keert hoogste bedrag ooit uit Het prijzengeld op Wimbledon ligt hoger dan ooit. De toptennissers zullen dit jaar daardoor éxtra veel zin hebben in de Grand Slam op het heilige Engelse gras in Londen. De organisatie gaat op verzoek van de spelers dieper in de portemonnee grijpen dan ooit. De winnaar krijgt het meeste geld van alle vier de Grand Slams van de kalender.

Titelverdedigers

Carlos Alcaraz en Barbora Krejcikova zijn dit jaar de titelverdedigers. Alcaraz won zelfs de afgelopen twee edities van Wimbledon en versloeg beide keren zevenvoudig kampioen Novak Djokovic in de finale. Krejcikova won haar tweede grandslamtitel door met Jasmine Paolini af te rekenen in de eindstrijd.

Verschrikkelijke blessure op Wimbledon zorgt voor ophef: 'Ze moet ze aanklagen' Ella Seidel zag haar Wimbledon-debuut abrupt eindigen na een vervelend ongeluk tijdens haar eerste ronde tegen Jessica Bouzas Maneiro. De 20-jarige Duitse moest haar wedstrijd voortijdig staken, waarna veel vragen ontstonden over de omstandigheden van de tennisbaan.

Programma en uitslagen enkelspel mannen

Programma en uitslagen enkelspel vrouwen

Alles over Wimbledon

