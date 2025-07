Wimbledon is inmiddels aanbeland in de kwartfinales. Alleen in het dubbelspel zijn er nog Nederlanders actief. Jannik Sinner kroop door het oog van de naald, maar het is nog de vraag of de nummer 1 van de wereld zijn kwartfinale kan spelen. Eerst is het dinsdag de beurt aan Carlos Alcaraz tegen de laatste Brit op het Engelse gras: Cameron Norrie. Bekijk hier het volledige programma en alle uitslagen op Wimbledon.

Met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Arantxa Rus en Suzan Lamens begonnen er vijf Nederlandse tennissers aan het enkelspeltoernooi, maar al na de tweede ronde lagen zij er allemaal uit. Griekspoor en Rus werden al in de eerste ronde uitgeschakeld, terwijl de andere drie allemaal sneuvelden in de tweede ronde. In het dubbelspel gaat het een stuk beter, met bijvoorbeeld David Pel voor het eerst in de kwartfinale op dinsdag.

Jaloerse partner van succesvolle Nederlandse tennisser (33) op Wimbledon beëindigt per direct samenwerking Voor David Pel ligt de wereld aan zijn voeten nu de Nederlandse tennisser de halve finale van Wimbledon haalde. De 33-jarige dubbelspecialist kwam via een bijzondere weg op de Grand Slam terecht en beleeft daar zijn hoogtepunt. Zijn succes gaat echter wel ten koste van een jarenlange samenwerking. Zijn jaloerse partner kan het niet verdragen.

Kwartfinales

Door de vele verrassingen in de eerste twee rondes, moesten de fans in Londen het de rondes erna doen met wat partijen die minder tot de verbeelding spraken. Maar in de kwartfinales komt alles weer bij elkaar. Jannik Sinner lag in de achtste finales al op zijn rug tegen Grigor Dimitrov, maar had het geluk dat de Bulgaar bij een 2-0 voorsprong in sets op moest geven. De Italiaanse nummer 1 van de wereld moet nu tegen de als tiende geplaatste Ben Shelton. Maar eerst komt nummer 2 Carlos Alcaraz in actie tegen de laatste Brit in het enkelspel: Cameron Norrie.

Zorgen om gehavende Jannik Sinner na bizarre ontsnapping op Wimbledon: 'Ik voelde het behoorlijk' Grigor Dimitrov en Jannik Sinner speelden maandag een bizarre partij op het heilige gras van Wimbledon. Het leek er op dat Dimitrov zou stunten door de nummer één van de wereld te verslaan. Door een blessure moest de Bulgaar echter opgeven. Hierdoor mocht Sinner door naar de kwartfinale, maar het is nog niet zeker of de Italiaan nog in actie zal komen.

Prijzengeld Wimbledon

Er wordt in Londen gestreden om het meeste prijzengeld van alle Grand Slams. De organisatie luisterde naar een protest van diverse toptennissers, die vonden dat het traditionele toernooi wel wat meer prijzengeld mocht uitdelen. Daardoor zijn de uitgeschakelde tennissers wel al flink rijker op weg naar huis.

Dit is het prijzengeld op Wimbledon: organisatie zwicht voor protest toptennissers en keert hoogste bedrag ooit uit Het prijzengeld op Wimbledon ligt hoger dan ooit. De toptennissers zullen dit jaar daardoor éxtra veel zin hebben in de Grand Slam op het heilige Engelse gras in Londen. De organisatie gaat op verzoek van de spelers dieper in de portemonnee grijpen dan ooit. De winnaar krijgt het meeste geld van alle vier de Grand Slams van de kalender.

Titelverdedigers

Carlos Alcaraz en Barbora Krejcikova zijn dit jaar de titelverdedigers. Alcaraz won zelfs de afgelopen twee edities van Wimbledon en versloeg beide keren zevenvoudig kampioen Novak Djokovic in de finale. Krejcikova won haar tweede grandslamtitel door met Jasmine Paolini af te rekenen in de eindstrijd. De Tsjechische werd dit jaar in de derde ronde uitgeschakeld door Emma Navarro.

Tennislegende Roger Federer laat spelers waarin hij miljoenen investeerde links liggen tijdens bezoek aan Wimbledon Roger Federer dook maandag plotseling op tijdens Wimbledon. De Zwitserse recordkampioen was de hele dag aandachtig toeschouwer op het centre court en zag onder meer zijn voormalige rivaal Novak Djokovic en Jannik Sinner in actie komen. Opvallend genoeg was hij daardoor echter niet aanwezig bij de wedstrijden van twee tennissers waar hij miljoenen in heeft geïnvesteerd.

Programma en uitslagen mannen

Programma en uitslagen vrouwen

Programma en uitslagen dubbelspel en junioren

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.