Roger Federer stopte in 2022 met tennissen, maar de Zwitser laat zo nu en dan nog wel zijn gezicht zien bij toernooien. Dat zal ook later dit jaar het geval zijn op de US Open. In zal Federer in augustus voor het eerst in jaren weer op de baan in New York te bewonderen zijn.

Federer stopte dus vier jaar geleden met tennissen, maar in New York speelde hij zijn laatste partij al in 2019. Door blessureleed miste hij de laatste edities van het grandslamtoernooi tijdens zijn tennisloopbaan. Dit jaar zal de vijfvoudig winnaar echter weer zijn opwachting gaan maken op de US Open.

'Dat heb ik gemist'

Niet in het hoofdtoernooi, maar wel tijdens een demonstratie. De 44-jarige Federer maakt op dinsdag 25 augustus zijn opwachting in het Arthur Ashe Stadium, het centre court van de US Open. Hij komt dan in actie tijdens een demonstratie met de passende naam 'Roger Federer: An Icon Returns to New York'. De 20-voudig grandslamkampioen zal daar samen met de Amerikaanse oud-toptennissers Andre Agassi, John McEnroe en Andy Roddick in actie komen.

"De US Open is altijd een van de meest bijzondere toernooien voor mij geweest", laat Federer weten in het officiële statement. "Zoveel onvergetelijke momenten uit mijn carrière hebben zich in New York afgespeeld en het Arthur Ashe Stadium is een plek die enorm veel voor me betekent. Ik heb het gemist om deel uit te maken van die sfeer en de ongelooflijke energie te voelen die de fans elk jaar meebrengen. Om terug te keren naar Arthur Ashe en de avond te delen met Andy, Andre en John maakt het nog betekenisvoller. Ik kijk ernaar uit om die herinneringen te vieren, de fans weer te zien en samen te genieten van een heel bijzondere avond."

Vijfvoudig kampioen

Federer heeft een bijzondere band met de US Open, want hij won de titel in zijn loopbaan vijf keer. De Zwitser was van 2004 tot en met 2008 de beste. Federer is de enige speler in het proftijdperk die erin slaag om vijf jaar op rij de titel te pakken in New York.

Eerder dit jaar speelde Federer ook al een demonstratie op de Australian Open. De Zwitser kwam toen ook met Agassi in actie tijdens de openingsceremonie. Zij dubbelden samen tegen de Australische grootheden Lleyton Hewitt en Patrick Rafter. In het laatste gedeelte van de partij werd Agassi ingewisseld voor tweevoudig grandslamkampioene Ashleigh Barty.

Serena Williams

Een generatiegenoot van Federer maakt deze week overigens wel echt een comeback. 23-voudig grandslamwinnares Serena Williams kondigde afgelopen week aan dat ze na drie jaar afwezigheid terugkeert op de baan.

Samen met Victoria Mboko, de 19-jarige nummer 9 van de wereld, gaat de 44-jarige Amerikaanse bij het WTA-toernooi van Queens deze week dubbelen. Williams zal voorlopig enkel in actie komen in het dubbelspel. Haar één jaar oudere zus Venus maakte vorig jaar al haar comeback.

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