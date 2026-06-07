Serena Williams maakt deze week haar rentree op de tennisbaan. De Amerikaanse tennislegende komt op Queen’s in actie in het dubbelspel en doet dat om een bijzondere reden.

Vier jaar geleden speelde Serena Williams haar laatste wedstrijd op de US Open. Toen kwam ze nog in actie in het enkelspel. Bij haar terugkeer op het grastoernooi van Queen's doet ze voorlopig alleen mee aan het dubbelspel.

Enkelspel?

Of ze ook weer enkelspel gaat spelen, weet Williams nog niet. "Op dit moment niet", vertelde ze tijdens een persmoment. "Daarvoor zou ik meer moeten trainen. We kijken wel hoe dat loopt, maar voorlopig is dat niet het plan."

De 23-voudig Grand Slam-winnares zegt dat ze vooral terugkeert voor haar kinderen. "Ik hoef niet meer te winnen", aldus Williams. "Ik heb in mijn carrière al zoveel bereikt. Ik hoef niemand meer iets te bewijzen."

Plezier

Volgens Williams draait deze comeback vooral om plezier. Ze wil dat haar dochters Olympia (8) en Adira (2) haar nog een keer op het hoogste niveau zien spelen. "Ik leg mezelf geen druk op. Het belangrijkste is dat mijn kinderen mij op de baan kunnen zien."

Williams kijkt uit naar haar eerste wedstrijd op Queen's, waar ze samen met de Canadese Victoria Mboko in het dubbelspel uitkomt. "Sporten op het hoogste niveau blijft geweldig. Dat ik dat nog een keer mag meemaken, vind ik heel bijzonder. Ik heb niets te verliezen."

Succesvolle carrière

Williams wordt gezien als een van de beste tennissters aller tijden. De Amerikaanse won in haar carrière maar liefst 23 grandslamtitels in het enkelspel, meer dan welke andere speelster in het moderne tennistijdperk ook. Daarnaast veroverde ze vier olympische gouden medailles en stond ze jarenlang bovenaan de wereldranglijst. In 2022 leek ze afscheid te nemen van de sport, maar vier jaar later maakt de inmiddels 44-jarige tennislegende verrassend haar rentree op de baan.

Serena Williams is returning to Queen's for one reason and one reason only... 🫶 pic.twitter.com/5UAXPb6z1t — BBC Sport (@BBCSport) June 7, 2026

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