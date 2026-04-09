Roger Federer staat bij veel mensen bekend als een echte gentleman, maar daar zal Novak Djokovic vermoedelijk wat anders over denken. De twee hadden altijd een vrij moeizame verstandhouding en daar speelde een duel op het masterstoernooi van Monte Carlo een belangrijke rol in. Twintig jaar geleden troffen ze elkaar daar voor het eerst, maar twee jaar na die ontmoeting liet een incident tussen de twee flinke sporen na.

Federer en Djokovic domineerden samen met Rafael Nadal jarenlang het mannentennis en dus speelden ze natuurlijk ook ontzettend vaak tegen elkaar. Waar de rivaliteit tussen Federer en Nadal altijd de meeste aandacht opleverde, was die tussen de Zwitser en Djokovic misschien wel nóg interessanter. Dat had alles te maken met enkele incidenten tussen de twee wereldtoppers aan het begin van hun loopbaan.

Daarbij speelde het masterstoernooi van Monte Carlo een grote rol. De twee kwamen elkaar in 2006 voor het eerst tegen. Federer was toen de dominante nummer 1 van de wereld, terwijl Djokovic net kwam kijken. De Serviër stond wel te boek als een groot talent en wist knap een set te winnen tijdens hun eerste ontmoeting.

Waar het rond dat duel in Monte Carlo nog erg rustig bleef, was dat twee jaar later compleet anders. Djokovic had net de Australian Open gewonnen door Federer te kloppen en was inmiddels achter de Zwitser en Nadal de nummer 3 van de wereld. De twee rivalen kwamen elkaar in de halve finales tegen en dat werd een pikant duel.

Federer klaar met ouders Djokovic

Federer had een half jaar na hun eerste ontmoeting voor het eerst publiekelijk zijn onvrede geuit over zijn collega na een Davis Cup-duel tussen hun landen. Djokovic versloeg daar Stan Wawrinka, maar Federer was niet blij met het feit dat hij vanuit het niets om een medische behandeling vroeg. "Ik vertrouw zijn blessures niet. Ik denk dat hij een grap is als het om blessures gaat", liet de Zwitser optekenen na dat duel.

In Monte Carlo ging het anderhalf jaar later opnieuw mis tussen beiden. Federer stoorde zich tijdens de halve finale ontzettend aan de ouders van de Serviër die in zijn ogen te veel geluid maakten vanaf de tribunes. Hij beet vader Srdjan en moeder Dijana tijdens de partij plotseling een snoeiharde 'be quiet' toe. Oftewel: ze moesten eens hun mond houden.

Moeilijke verstandhouding

Federer zou die partij winnen doordat Djokovic halverwege de tweede set moest opgeven met een blessure, maar daarmee was het gedoe tussen de twee nog niet voorbij. Daarbij hielp het niet dat Federer zijn collega enkele maanden later opnieuw bekritiseerde toen hij in de kwartfinales van de Australian Open wederom de handdoek in de ring gooide.

De kritische uitspraken van Federer zouden nog tot ver in hun carrière ervoor zorgen dat de twee een uiterst moeizame verstandhouding hadden. Ze waren zo slim om zich daar nooit over uit te spreken, maar de manier waarop zij met elkaar omgingen was een stuk zakelijker dan de relatie tussen bijvoorbeeld Federer en Nadal.

Vader Srdjan slaat terug

Djokovic liet zich zelf eigenlijk nooit verleiden tot harde uitspraken over Federer, maar uit meerdere interviews van zijn vader Srdjan bleek wel hoe de vork in de steel zat. Hij haalde meerdere malen hard uit naar Federer, die hem twintig jaar geleden in Monte Carlo dus vertelde dat hij zijn mond moest houden.

Daarbij bleek er nog lange tijd sprake van oud zeer. Zo trok Srdjan tien jaar na het eerste akkefietje fel van leer over de Zwitser. "Novak was toen nog maar 19 en kon niet ademen door een probleem aan zijn bijholtes. Federer probeerde hem op elke mogelijke manier te beledigen. Hij was toen de beste tennisser ter wereld, maar zeker geen goed mens. Niemand heeft Novak ooit zo behandeld."

Dat Federer te kritisch was geweest over Djokovic erkende hij vele jaren later zelf ook in gesprek met The Telegraph, maar daarbij hield hij zich enkel beperkt tot het spel van de Serviër: "Ik denk dat hij onbegrepen is. Ik speelde in 2006 voor het eerst tegen hem en ondanks dat er veel enthousiasme over hem was, was ik niet overtuigd door zijn technische tekortkomingen. Maar toen wist hij dat te verbeteren en werd hij een fantastische speler."

Monte Carlo Masters 2026

Monte Carlo is nog altijd het decor van het eerste masterstoernooi van het jaar op gravel. Federer is als pensionado natuurlijk niet van de partij, maar de nog wel actieve Djokovic sloeg het evenement ook over. Daardoor lijken Carlos Alcaraz en Jannik Sinner de grote favorieten voor de titel.