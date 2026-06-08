Alexander Zverev behaalde afgelopen zondag zijn hoogtepunt in zijn loopbaan als tennisser. De Duitser won Roland Garros, maar moest het in de finale stellen zonder zijn bekende vriendin. Gelukkig loste zij na de gewonnen finale wel haar belofte in.

Na drie verloren Grand Slam-finales was het in Parijs eindelijk raak voor Zverev. Over vijf sets was de nummer drie van de wereld te sterk voor zijn Italiaanse rivaal Flavio Cobilli (6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1). Dit deed de Duitser onder het toezicht oog van zijn broer, vader en oma. Wie mist in dit rijtje is zijn zeer bekende vriendin Sophia Thomalla.

Belofte ingelost

Het Duitse model en presentatrice had het namelijk druk met haar eigen werk, hierdoor kon ze niet haar vriend waar ze al ruim vijf jaar mee samen is aanmoedigen op Roland Garros. Wel maakte de 36-jarige influencer met ruim 1,4 miljoen volgers op Instagram een belofte op dat platform. "Als Zverev de finale wint, kom ik alsnog naar Parijs om het feestje mee te vieren."

Deze belofte is Thomalla dus nagekomen. Zondagavond deelde de Duitse dat ze van Keulen in de trein richting Parijs zit. "Parijs is aan het roepen", zo schreef ze in een story. Inmiddels zal Zverev een wilde nacht achter de rug hebben gehad met zijn bekende geliefde.

i ©Instagram @sophiatomalla

Opvallende verschijning

Thomalla is bepaald geen onbekende naam. De Duitse is actief als model, actrice en presentatrice en haalde eerder de aandacht met een opvallend liefdesleven. Zo had ze relaties met meerdere bekende mannen uit de entertainmentwereld en stond ze zelfs in Playboy.

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