Het duurt nog bijna twee weken voordat Roland Garros begint, maar het is nu al bekend dat er een hoop grote namen gaan ontbreken bij de mannen. Onlangs meldde titelverdediger Carlos Alcaraz zich al af en dinsdag heeft ook een andere wereldtopper moeten afhaken.

De lijst met afmeldingen voor het enkelspel bij de mannen begint inmiddels al vrij lang te worden, terwijl het hoofdtoernooi pas op zondag 24 mei van start gaat. Alcaraz was natuurlijk de grootste naam die zich af heeft gemeld, maar hij kreeg de afgelopen weken al gezelschap van spelers als Jack Draper en Holger Rune op de lijst met afwezigen.

Volgende wereldtopper meldt zich af

Daar is dinsdag ook de naam van Lorenzo Musetti bijgekomen. De Italiaanse nummer 10 van de wereld ging maandag kansloos onderuit in de achtste finales van het masterstoernooi in Rome tegen Casper Ruud (3-6, 1-6) en liet zich na die partij medisch onderzoeken.

Daar is slecht nieuws uitgekomen, zo maakt Musetti bekend op Instagram: "Na de wedstrijd van gisteren heb ik een medisch onderzoek ondergaan waarbij een dijbeenblessure aan het licht is gekomen, waardoor ik een paar weken rust moet houden en herstellen. Helaas belet dit mij om deel te nemen aan de toernooien in Hamburg en Roland Garros, wat een enorme klap is."

Terugkerend probleem voor Musetti

Ook voor het toernooi is het een enorme dreun, want Musetti kan goed uit de voeten op gravel en haalde vorig jaar nog de halve finales in Parijs. Dat avontuur eindigde overigens ook door een blessure. Hij gaf Carlos Alcaraz twee sets lang geweldig partij, maar moest uiteindelijk in de vierde set opgeven tegen de uiteindelijke winnaar.

Blessures lopen als een rode draad door de carrière van de Italiaan, want hij moest in het verleden al vaker opgeven door blessures. Dat overkwam hem bijvoorbeeld eerder dit jaar in de kwartfinales van de Australian Open tegen Novak Djokovic. Musetti leidde in die partij met 2-0 in sets, maar raakte juist op dat moment geblesseerd en zag daardoor een prachtige zege in rook opgaan.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover