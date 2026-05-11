Tallon Griekspoor is bepaald niet in topvorm en de frustratie bij de Nederlandse tennisser is flink. Dat bleek ook tijdens het tennistoernooi in Rome, waar hij opzien baarde met zijn gedrag op de baan.

"Misdraging Tallon Griekspoor moet keihard worden bestraft", opent voormalig tophockeyster Ellen Hoog in de podcast die ze samen met ex-ploeggenote Naomi van As elke week maakt voor Sportnieuws.nl.

“Oneens", reageert Van As, die uitlegt wat er allemaal aan de hand was. "Hij speelde tegen de Belg Alexander Blockx, een tiener. Dan zou ik als tennisser al iets hebben van oké, ik moet tegen een jonge gozer, ik wil echt winnen. Dat heeft hij natuurlijk ook. Op een bepaald moment maakte hij gewoon te veel persoonlijke fouten, waardoor hij die wedstrijd verloor. En na die fouten, ging hij zijn racket kapot slaan."

"Maar hij sloeg niet één keer met het racket op de grond. Hij sloeg echt zeven keer. Hij moest gewoon kapot. Bam bam. Toen dacht ik nou ja, op zich heb je nu misschien na twee keer op de grond rammen je frustratie eruit. Maar hij sloeg dat racket helemaal in elkaar."

'Ik begrijp het ergens wel'

"Ik heb plaatsvervangende schaamte als ik dat zie", aldus Hoog over het gedrag van Griekspoor. "Ik denk dan: hou er mee op, stop ermee.” Van As: “Ik begrijp het ergens soms wel. Je bent individuele sporter, je raakt gefrustreerd. Je maakt domme fouten. Dat wil je niet. Je baalt ervan. Je slaat een keer je racket kapot. Nou oké, dat gebeurt dan. Maar hij sloeg echt zo vaak op de grond. Hij gaat zo lang door. Dat ding moest gewoon kapot."

John McEnroe

"Volgens mij zei die commentator: ‘Oh, daar gaan we weer. Daar gaat het tennisracket.'", aldus Van As over de uitbarsting van Griekspoor. "Het heeft geen zin om dat te straffen, want je moet ergens je frustratie kwijt. Het is geen goed voorbeeld, maar het kan gebeuren. Je hebt als je naar de geschiedenis kijkt zo veel tennissers die zoiets deden of tegen de scheids spraken. En dat was ook wel een soort van vermaak."

"John McEnroe, dat was voor het publiek een moment waarop je denkt: oh, daar gaat-ie weer. Dat je gewoon even achterover kon leunen en dan gaat hij weer helemaal gek doen en zo."

'Lekker voorbeeld'

"Hoe zouden ze het moeten bestraffen?", wil Van As weten. "Dat is meer mijn vraag. Krijg je dan een geldboete? Heeft waarschijnlijk geen zin, Krijg je punten in mindering? Dat is natuurlijk wel echt een dingetje. Maar kun je je dan inhouden, vraag ik me af. Als je zo gefrustreerd bent, ga je dan eerst nadenken? Van oh nee, als ik nu mijn frustratie loslaat dan ga ik zakken op de ranglijst.”

"En het is je eigen racket. Dat is toch je eigen probleem? Maak je je lekker je eigen spullen?”Hoog: “Lekker voorbeeld?” Van As: “Nee, dat is het zeker niet.”

'Dat is niet oké'

Hoog: “Vroeger heb ik dat met tennis trouwens ook wel eens gehad. hoor. Ik was een jaar of negen en zo boos op mezelf dat ik echt tegen een bankje dat racket kapotsloeg. Dat is niet oké. Maar goed. En nu ben ik natuurlijk de rust zelve, dus ik heb dat nu niet zo vaak meer.”

"Die frustratie van hem begrijp ik heel goed", gaat Hoog verder. "En wij stonden nog met een team op het veld, konden elkaar nog een beetje corrigeren. Ik praat het absoluut niet goed. Het is ook een voorbeeld voor alle kinderen die naar tennis kijken, die tegen hem opkijken en die later ook goed willen tennissen."

"Maar ik kan me die frustratie wel voorstellen hoor, dat je gewoon echt zin hebt om even iets te mollen, dat je zo pissed op jezelf bent en zeker tegen zo'n tiener waar je echt van moet winnen." Van As: “Maar goed, ik ben benieuwd of er ooit regels voor gaan komen.”

Speciaal voor Sportnieuws.nl nemen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As elke maandag de sportweek door.

