Toptennisser Holger Rune komt niet in actie op Roland Garros. De ooit nummer vier van de wereld is de volgende afmelding van het grandslamtoernooi na Carlos Alcaraz.

Rune trekt zich ook terug uit het ATP-toernooi van Hamburg en zal niet deelnemen aan Roland Garros. De Deense tennisser heeft een lichte terugval gehad tijdens zijn revalidatie van een achillespeesblessure, die hij eind vorig jaar opliep tijdens een toernooi in Stockholm.

'Geen gemakkelijke beslissing'

"Ik keek er echt naar uit om terug te keren in Hamburg en jullie weten allemaal dat ik van gravel houd en dat Parijs en Roland Garros altijd heel speciaal voor me zijn geweest, dus het was geen gemakkelijke beslissing. Maar voor mij gaat het er niet alleen om een paar wedstrijden te kunnen afmaken, maar om een heel toernooi. Ik wil me niet bijna klaar voelen, maar 110 procent klaar zijn als ik weer begin te spelen", aldus Rune in een verklaring.

Roland Garros begint op zondag 24 mei, terwijl het toernooi in Hamburg een dag eerder eindigt. De beslissing is genomen na een lichte terugval tijdens de revalidatie, zo meldt het kamp van de tennisser. "In verband met explosief werk ontstond er een knieprobleem, wat de afgelopen dagen een meer gecontroleerde ontwikkeling vereiste. Dit heeft het schema met enkele weken vertraagd, omdat we geen onnodige risico’s wilden nemen", staat verder in de verklaring.

Rune, die inmiddels op plek 40 staat op de wereldranglijst, mikt nu op een terugkeer voor het grasseizoen, dat in juni begint. Het doel is om klaar te zijn voor het ATP 500-toernooi in Queens op 15 juni, waarna hij wil deelnemen aan Wimbledon, dat op 29 juni van start gaat.

Ook geen Alcaraz

Aan Roland Garros doet dit jaar ook titelverdediger Alcaraz niet mee. De Spanjaard kampt nog steeds met een hardnekkige blessure aan zijn pols. Ook Jack Draper komt niet in actie in Parijs wegens blessureleed.

Momenteel is ook het laatste masterstoernooi in aanloop naar Roland Garros bezig. In Rome is onder meer thuisfavoriet Jannik Sinner actief. Zondag 17 mei is de finale bij de mannen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover