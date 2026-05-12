Stan Wawrinka heeft in zijn afscheidsjaar heel mooi nieuws gekregen voor Roland Garros. De oud-kampioen is dusdanig ver afgezakt op de wereldranglijst dat hij eigenlijk kwalificaties had moeten spelen, maar zo ver laat de organisatie het niet komen.

Wawrinka heeft maandag namelijk te horen gekregen dat hij een wildcard voor het tweede grandslamtoernooi van het jaar heeft ontvangen. De Zwitser won in 2015 in Parijs één van zijn drie grandslamtitels door Novak Djokovic in de finale te verslaan.

De 41-jarige Wawrinka is bezig aan zijn laatste seizoen als proftennisser en is inmiddels de nummer 125 van de wereld. Met die notering op de wereldranglijst had hij eigenlijk het kwalifcatietoernooi moeten spelen, maar dat is nu dus niet meer nodig. Wawrinka kan daardoor op een waardige manier afscheid gaan nemen van de fans.

Ook Monfils ontvangt wildcard

Wawrinka is niet de enige grote naam die een wildcard heeft gehad. Ook Gaël Monfils ontving er eentje van de organisatie. De 39-jarige Fransman gaat net als Wawrinka na dit jaar zijn racket aan de wilgen hangen en ook hem wil de organisatie nog één keer de kans geven om zijn kunsten op het gravel te laten zien. Monfils bereikte in 2008 de halve finales en haalde ook driemaal de kwartfinales.

Naast de twee tennisveteranen hebben ook de Franse spelers Titouan Droguet, Hugo Gaston, Arthur Gea en Moïse Kouame een wildcard gekregen. De laatste twee wildcards gingen naar Nishesh Basavareddy uit de Verenigde Staten en de Australiër Adam Walton.

Vrouwen

Ook bij de vrouwen hebben acht speelster een wildcard ontvangen. Zes daarvan zijn naar Franse speelsters gegaan. Clara Burel, Ksenia Efremova, Fiona Ferro, Léolia Jeanjean, Sarah Rakotomanga en Alice Tubello gaan allemaal voor eigen publiek spelen. Zij krijgen gezelschap van de Amerikaanse Akasha Urhobo en Emerson Jones uit Australië.

Roland Garros

Het hoofdtoernooi van Roland Garros gaat op zondag 24 mei van start en duurt tot en met zondag 7 juni. Carlos Alcaraz en Coco Gauff zijn de titelverdedigers, maar van de Spanjaard is al bekend dat hij niet mee zal doen. Alcaraz is geblesseerd aan zijn pols en kan daardoor een derde titel op rij in Parijs vergeten.

