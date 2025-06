Roland Garros-winnaar vecht tegen tranen na overweldigend moment: 'Dat had ik nooit verwacht'

Coco Gauff is na haar zege op Roland Garros terug in de Verenigde Staten en bezocht daar een basketbalwedstrijd in New York. Wat de toptennisster daar mee maakte, had ze nooit verwacht. De 21-jarige Gauff moest zelfs vechten tegen haar tranen.

"Ik kom net terug van de Liberty-game", begint Gauff een video op TikTok. De Amerikaanse was aanwezig bij de basketbalwedstrijd tussen New York Liberty en Chicago Sky, die uitkomen in de vrouwencompetitie (WNBA). "Ze kondigden mij aan als winnares van Roland Garros en iedereen juichte voor me, dat had ik nooit verwacht. Het is niet mijn sport, weet je, ik ben bij een basketbalwedstrijd."

'Ik voel de tranen komen'

Het deed Gauff beseffen hoeveel mensen haar kennen. "Dit is gestoord. Ik waardeer dit enorm, alle complimenten die ik krijg." De in Atlanta geboren toptennisster geeft aan haar emoties vaak tegen te houden in interviews, maar in de video ging dat niet meer. Met een hoorbare brok in haar keel zegt ze: "Ik voel de tranen komen."

"Als mensen op persoonlijk level naar je toe komen om je een compliment te geven, doet dat veel. Dus: bedankt allemaal. Ik zie jullie woorden, ik waardeer het." Maar alle complimenten worden haar misschien ook wat té veel: "Ik zet misschien mijn telefoon een paar dagen uit, ik weet het nog niet. Of ik kijk er even wat minder op."

Opvallende uitspraak van Aryna Sabalenka

Gauff won in de finale van Roland Garros van Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld. De Belarussische deed na afloop een opvallende uitspraak. Sabalenka zei dat als Iga Swiatek tegenover Gauff in de finale had gestaan, de Poolse had gewonnen. Het was juist Sabalenka die Swiatek in de halve finale uitschakelde.

"Daar ben ik het niet mee eens. De laatste keer dat ik tegen haar speelde, met alle respect voor Iga, won ik in drie sets. Ik vind het niet terecht dat ze dat zegt, want alles kan gebeuren", reageerde Gauff op de woorden van haar tegenstander in de finale. "Eerlijk gezegd, gezien Aryna's spel de afgelopen weken, was zij de favoriet voor de overwinning. Ze was de beste tegenstander die ik in de finale kon treffen, want ze is de nummer één van de wereld. Ik denk dat ik de moeilijkste wedstrijd heb gespeeld, kijkend naar de statistieken."