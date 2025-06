Roland Garros-winnares Coco Gauff haalt inspiratie uit topatlete: 'Zag haar dit doen'

Coco Gauff is de jongste tennisster sinds Serena Williams die Roland Garros op haar naam weet te schrijven. In een spannende finale won de 21-jarige Amerikaanse van de absolute topfavoriete Aryna Sabalenka. Na de partij onthulde ze inspiratie uit een landgenote te halen.

Gauff pakte met de winst van Roland Garros haar tweede grandslamtitel na de US Open in 2023. Ze lijkt een grote toekomst tegemoet te hebben. In 2019 maakte ze op 15-jarige leeftijd haar debuut in het professionele tenniscircuit.

Na de partij die ze met 6-7 (5) 6-2 6-4 won van de Belarussische nummer één van de wereld, onthulde Gauff een manier om haarzelf extra te motiveren. 'Negeer mijn handschrift, maar ik zag Gabby Thomas dit doen, dus ik moest hetzelfde doen', schrijft ze bij een foto in haar Instagram Stories. Ze laat een briefje zien waarop ze tien keer schreef: 'Ik ga de French Open 2025 winnen'

Artikel gaat verder onder de afbeelding.

i Het briefje van Coco Gauff. IG/cocogauff

Gabby Thomas

De strategie om de titel te manifesteren door het meerdere keren op te schrijven, heeft de toptennisster van landgenoot Thomas. Thomas is een atlete die bij de Olympische Spelen van Parijs de gouden medaille won op de 200 meter, en de estafettenummers 4 x 100 meter en 4 x 400 meter. De strategie blijkt te helpen, want Gauff pakte ook de titel.

Daarnaast deelt ze een screenshot van een aantekening in haar telefoon. Op 17-jarige leeftijd, op 8 juni 2021, blijkt ze gedroomd te hebben over Roland Garros. 'Ik had vannacht een droom dat ik Roland Garros zou winnen. Ik weet niet of het waar is en of het om de editie van dit jaar gaat, maar ik had er een droom over.'

i Gabby Thomas op de Olympische Spelen van Parijs. Getty Images

Alcaraz - Sinner

Roland Garros 2025 is bijna afgelopen. Alleen de finale in het enkelspel bij de heren staat nog op het programma. Een gedroomde finale: titelverdediger Carlos Alcaraz tegen nummer één van de wereld Jannik Sinner. De finale begint zondag 8 juni rond 15:30 uur.

