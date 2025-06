Gefrustreerde Coco Gauff ruziet met Aryna Sabalenka na Roland Garros-finale: 'Niet terecht dat ze dat zegt'

Toptennisster Coco Gauff (21) reageert op uitspraken van Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld. Sabalenka suggereerde dat als Gauff de finale van Roland Garros tegen Iga Swiatek had gespeeld, de Poolse had gewonnen.

Aryna Sabalenka feliciteerde Coco Gauff op de baan en tijdens de prijsuitreiking met haar Roland Garros-overwinning, maar zei tijdens de persconferentie enkele dingen die de kersverse kampioene dwars zaten. De nummer één van de wereld beweerde onder andere dat als Iga Swiatek de finale had gehaald, ze gezien de omstandigheden van Gauff had gewonnen. Het was Sabalenka zelf die de viervoudig kampioene in Parijs in de halve finale uitschakelde.

Onhandige Roland Garros-winnares Coco Gauff laat deel van trofee vallen: 'Sorry!' Toptennisster Coco Gauff schreef zaterdag Roland Garros op haar naam. De Amerikaanse heeft op haar 21e al twee grandslamtitels veroverd. Ze zal nog wat vaker moeten winnen om netjes om te leren gaan met de trofee, want in Parijs liet ze het ding zowat uit haar handen glippen.

'Eerlijk gezegd...'

“Daar ben ik het niet mee eens. De laatste keer dat ik tegen haar speelde, met alle respect voor Iga, won ik in drie sets. Ik vind het niet terecht dat ze dat zegt, want alles kan gebeuren", reageerde Gauff op de woorden van haar tegenstander in de finale. "Eerlijk gezegd, gezien Aryna's spel de afgelopen weken, was zij de favoriet voor de overwinning. Ze was de beste tegenstander die ik in de finale kon treffen, want ze is de nummer één van de wereld. Ik denk dat ik de moeilijkste wedstrijd heb gespeeld, kijkend naar de statistieken. Omdat Iga hier kampioen is, zou het sowieso een zware wedstrijd zijn geweest”, aldus Gauff.

Toptennisster Coco Gauff harkt miljoenen binnen met eindzege Roland Garros Coco Gauff is de koningin van Roland Garros. Zaterdagavond kroonde ze zich tot winnares in een zinderende finale met Aryna Sabalenka, de nummer één van de wereld. Het leverde Gauff niet alleen haar tweede grandslamtitel op, maar ook een bult prijzengeld.

'Het is gelopen zoals het is gelopen'

Ze voegde eraan toe: "Tegen wie ik ook speelde, ik had hoge verwachtingen en het volste vertrouwen in de overwinning. Als je me had gevraagd tegen wie ik het liefst wilde spelen, had ik Iga gezegd. Geen van beiden zou een makkelijkere tegenstander zijn geweest, maar het is gelopen zoals het is gelopen en daarom sta ik hier."

Wind

De Amerikaanse, die voor de tweede keer in de finale stond in Parijs, ging ook in op de wind die het spel tijdens de finale verstoorde. “Het was heel lastig. Zodra ik de baan op kwam, voelde ik de wind en wist ik dat het moeilijk zou worden, omdat het dak niet dicht was. Ik wist dat het allemaal zou aankomen op wilskracht en mentaliteit. Uiteindelijk ging het om de laatste paar punten, maar over het algemeen ben ik heel tevreden met de strijd. Het was niet mooi, maar het is geklaard, dat is wat telt."

'Ik was ook gefrustreerd'

De tweevoudig Grand Slam-kampioene werd ook gevraagd of ze let op de lichaamstaal van haar tegenstander, vooral omdat Aryna Sabalenka haar emoties toonde. “Ik besteed daar niet veel aandacht aan, zeker niet tegen Aryna. Ik heb haar wel eens zien ontploffen en de baan kort en klein slaan. Dus ik was ook gefrustreerd, al liet ik dat niet echt merken. In mijn hoofd was ik gefrustreerd. Als ik gefrustreerd was, was mijn tegenstander dat waarschijnlijk ook. Het was geen dag om geweldig tennis te spelen."

Toptennisster Coco Gauff kroont zich tot kampioene op Roland Garros na thriller tegen emotionele Aryna Sabalenka Coco Gauff is de nieuwe kampioen van Roland Garros. De 21-jarige Amerikaanse volgt de Poolse Iga Swiatek op, die de voorgaande drie edities heerste op het Parijse gravel. Na een zinderende finale versloeg Gauff de nummer één van de wereld Aryna Sabalenka: 6-7 (5) 6-2 6-4.

'Ik was emotioneel'

Ze sprak ook over de verschillen tussen de twee finales die ze op het Parijse gravel speelde. In 2022 verloor Coco in twee sets van Iga Swiatek. “Toen probeerde ik alles van de ceremonie in me op te nemen, want ik wilde die ervaring ooit zelf meemaken. Toen het volkslied werd gespeeld, herinnerde ik me dat moment. Het was zwaar, ik twijfelde aan mezelf, of ik het ooit zou halen, vooral mentaal. In 2022 huilde ik voor de wedstrijd, ik was emotioneel en kon nauwelijks ademhalen. Nu was ik er helemaal klaar voor. Ik zei tegen mezelf: 'Ik ga er alles aan doen, wat er ook gebeurt, ik zal trots zijn op het resultaat.'"