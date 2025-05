Russische tennisster (24) duikt weer op bij Tallon Griekspoor, dit keer op tribune Roland Garros

Tallon Griekspoor krijgt op Roland Garros steun van de Russische tennisster Anastasija Potapova. Beide tennissers worden de laatste maanden regelmatig bij elkaar in de buurt gespot. De 24-jarige Russin is single, of Griekspoor nog een relatie heeft met zijn vriendin Sam Reus is onduidelijk. Mede door de regelmatige bezoekjes aan wedstrijden van elkaar, steken geruchten over een relatie steeds vaker de kop op.

Griekspoor speelde in de eerste ronde van de Franse Grand Slam tegen de Amerikaan Marcus Giron en had aan steun geen gebrek. Op de tribunes werd namelijk ook een Nederlandse superster gespot. De basketballer Quinten Post van NBA-club Golden State Warriors is in Parijs om 'zijn favoriete speler' in actie te zien. Hij zat tegenover Potapova, die dichter bij de familie van Griekspoor zat.

Dit is Anastasia Potapova: tennisster dook plotseling op bij Tallon Griekspoor na geklapt huwelijk met collega Anastasia Potapova won in 2016 de juniorentitel op Wimbledon, maar bij de senioren wist ze nog niet zo'n succes te boeken. De Russische tennisster haalde vorig jaar op Roland Garros de laatste zestien en hoopt die prestatie dit jaar te overtreffen. Toch kwam ze voornamelijk in het nieuws door haar korte huwelijk met een collega-tennisser én doordat ze plotseling gespot werd in de buurt van Tallon Griekspoor.

Achter broers van Griekspoor

Potapova zat namelijk achter Griekspoors twee broers Scott en Kevin. De 24-jarige Russin dook de afgelopen maanden wel vaker op tijdens wedstrijden van de beste Nederlandse tennisser van de wereld. De link naar een relatie is daarmee al snel gelegd, al kunnen ze natuurlijk ook 'gewoon' vrienden zijn.

Toptennisser Tallon Griekspoor leert van stukgelopen relaties: 'Als je dag en nacht samen bent...' Toptennisser Tallon Griekspoor heeft een roerige tijd achter de rug. Hij brak meerdere keren met coaches en dat heeft een grote impact achtergelaten. "Van beide kanten was het respectloos en dat is niet de relatie die ik zoek."

Pikante ontmoeting

Potapova is zelf ook actief op Roland Garros en was al op dag één zeker van de tweede ronde van de tweede Grand Slam van het jaar. De nummer 37 van de wereld was in haar partij met 2-1 te sterk voor de Tsjechische Linda Noskova, die op plek 29 van de WTA-ranking stond. Potapova treft in haar tweede ronde een pikante tegenstander. Ze moet tegen de Oekraïense Yuliia Starodubtseva, de nummer 81 van de wereld.

Oorlog

Omdat Rusland en Oekraïne al jaren in oorlog zijn, kan dat nogal eens voor rumoer in de sport zorgen. Zo schudden diverse sporters de hand van de tegenstander niet omdat ze in de oorlog aartsrivalen zijn. Het is de vraag hoe Potapova zelf met de situatie omgaat.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.