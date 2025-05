Bijzondere Nederlandse superster aanwezig bij wedstrijd Tallon Griekspoor op Roland Garros

Tallon Griekspoor begint maandag aan zijn eerste wedstrijd op Roland Garros en zal worden aangemoedigd door een speciale gast. Quinten Post, de eerste Nederlander in de NBA in vijftien jaar, is als fan van Griekspoor aanwezig in Frankrijk.

Post heeft zijn debuutseizoen in de NBA er net op zitten. De boomlange basketballer (2 meter 13) van de Golden State Warriors is daarom teruggereisd naar Europa en besloot een bezoekje te brengen aan Parijs. Post is samen met zijn vriendin, die college tennis heeft gespeeld, bij Roland Garros.

Post heeft al naar wat mooie wedstrijden gekeken, vertelde hij bij De Telegraaf. "Ik heb net naar Iga Swiatek en Naomi Osaka gekeken en ga straks bij Tallon kijken." Zijn favoriete tennisser is Jannik Sinner: "Hij is écht goed en ook niet voor niets de nummer één van de wereld. O ja, en Tallon natuurlijk." Griekspoor komt om 19.00 uur in actie tegen Marcos Giron.

Contact via Instagram

Griekspoor weet dat Post komt kijken, zo vertelde de basketballer. Ze hebben de afgelopen dagen contact gehad via Instagram. Post gaf ook aan dat de beste tennisser van Nederland naar de wedstrijden van de Golden State Warriors kijkt. De 25-jarige center uit Amsterdam hoopt met Griekspoor op de foto te kunnen.

Jongensdroom

Natuurlijk ging het ook over het jaar dat Post achter de rug heeft. Hij deelt de kleedkamer met de legendarische Steph Curry en er is dan ook een 'jongensdroom' uitgekomen. "Ik heb echt een heel gaaf jaar gehad en kijk ook al uit naar volgend seizoen. Want er is genoeg dat ik kan verbeteren. Ik heb heel veel motivatie om volgend seizoen door te pakken."

Het zorgt er ook voor dat de power forward wordt herkend bij Roland Garros. Door Nederlanders, maar ook door fans van de Warriors. "Dat vond ik helemaal niet vervelend, ik vind het juist wel leuk. Maar dat komt ook omdat het nu nog wel meeviel. Het is niet dat ik honderd keer op de foto moest."

