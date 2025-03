Russische toptennisster zegt geboorteland vaarwel en neemt nieuwe nationaliteit aan

De in Rusland geboren tennisster Daria Kasatkina is van nationaliteit veranderd. De 27-jarige topper is openlijk kritisch op de Russische overheid en sprak zich uit tegen de oorlog. Binnenkort speelt ze haar eerste toernooi onder een andere nationaliteit.

Kasatkina is niet zomaar een Russische tennisster die de afgelopen jaren onder de neutrale vlag uitkwam. Ze is de huidige nummer twaalf van de wereld. Alleen het 17-jarige supertalent Mirra Andreeva is een hoger geplaatste geboren Russin.

De halvefinalist van Roland Garros in 2022 kwam al sinds datzelfde jaar niet meer in Rusland. Ze uitte kritiek op de oorlog in Oekraïne en de omgang met lhbti-rechten in het land. Sinds de oorlog in Oekraïne is het voor tennissers uit Rusland en Belarus verplicht om onder neutrale vlag uit te komen. Kasatkina heeft er voor gekozen om voortaan de Australische nationaliteit te dragen.

Australië

"Ik ben blij dat ik kan melden dat mijn aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning is goedgekeurd door de Australische overheid", schrijft ze op Instagram. "Ik hou van Australië en ik voel me hier helemaal thuis. Ik vind het geweldig in Melbourne en kijk ernaar uit om van deze stad mijn definitieve thuis te maken." Kasatkina is al enige tijd woonachtig in Australië.

"Ik zal mijn komaf nooit verloochenen en altijd waarderen, maar ik kijk ernaar uit om aan dit nieuwe hoofdstuk in mijn loopbaan te beginnen. Ik wil jullie bedanken voor alle begrip en steun."

Ze is niet de eerste Russin die van nationaliteit veranderde na de oorlog. Natela Dzalamidze (teruggezakt naar de 761e van de wereldranking) speelt voor Georgië, Varvara Gracheva (66) is nu Française en Elina Avanesyan (37) komt uit voor Armenië.

Vriendin

De tennisster heeft een relatie met de Russische kunstschaatsster Natalia Zabiiako en voelde zich als lesbische vrouw niet meer veilig in haar geboorteland. De Australische tennisbond is maar al te blij met hun nieuwe topper, die direct de nummer één van het land is. "Welkom bij de Aussie tennisfamilie", schrijven ze onder haar post.

Kasatkina komt komende week voor het eerst in actie onder de Australische vlag. In het Amerikaanse Charleston speelt ze het WTA Credit One Charleston Open waar ze als vijfde geplaatst is.