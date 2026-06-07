Zondag is het op Roland Garros tijd voor de finale bij de mannen. Alexander Zverev hoopt eindelijk een Grand Slam-titel te pakken, in navolging van Mirra Andreeva bij de vrouwen. De Duitser treft Flavio Cobolli in de eindstrijd. Volg hier alles rond de finale op Roland Garros.

Zverev en Cobolli zijn hun jacht op een eerste Grand Slam-titel inmiddels begonnen in Parijs. In de beginfase bleek dat de Duitser de zenuwen het beste in bedwang heeft, want hij brak Cobolli in de eerste game van de partij. De Italiaan stapelde fout op fout in het eerste bedrijf en zag de eerste set na ruim een half uur met liefst 6-1 naar Zverev gaan.

In de tweede set was Zverev lange tijd de bovenliggende partij, maar halverwege de set kreeg hij plotseling last van zenuwen. De nummer 3 van de wereld maakte een hoop fouten en bij Cobolli groeide het vertrouwen. De Italiaan brak na een lange game op 3-3, hield die vast tot het einde en heeft de stand gelijk getrokken.

Beide spelers waren in de derde set lange tijd aan elkaar gewaagd en het had er dan ook alle schijn van dat het op een tiebreak zou uitlopen. Dat gebeurde niet, want bij een 5-4 voorsprong wist Zverev dankzij een aantal missers van zijn tegenstander de beslissende break te plaatsen. Hij is dus nog maar één set verwijderd van de felbegeerde titel.

Zverev topfavoriet

Alle ogen zijn in de finale ook gericht op topfavoriet Zverev, die eindelijk eens van de hatelijke nul af wil komen. Hij verloor in het verleden namelijk al drie keer een finale op een Grand Slam. Zverev werd na de uitschakeling van wereldtoppers als Jannik Sinner, Novak Djokovic en Ben Shelton de grote favoriet. In de vierde ronde stopte hij de opmars van de Nederlander Jesper de Jong.

De Duitser staat al jarenlang in de top tien van de wereld, en staat nu zelfs derde, maar wist nog nooit een Grand Slam op zijn naam te schrijven. Daar moet zondag verandering in komen. Hij kan dan overigens geen beroep doen op de support van zijn bekende vriendin Sophia Thomalla. Zij kan niet aanwezig zijn bij de finale.

De afgelopen dagen stonden voor Cobolli in het teken van rust. Daar heeft hij wellicht een voordeel aan ten opzichte van Zverev. Hij zou het in de halve finale eigenlijk opnemen tegen landgenoot Matteo Arnaldi. Die moest echter vlak voor het begin van de wedstrijd op vrijdag opgeven. Hij bleek te kampen met een vervelende virusinfectie.

Vrouwen

Op zaterdag stond de eindstrijd bij de vrouwen op het programma. Daarin trof de 19-jarige Mirra Andreeva tennissensatie Maja Chwalinska uit Polen. De Poolse beleefde de afgelopen weken een waar sprookje door als nummer 114 via de kwalificaties helemaal door te stoten naar de finale. Daarin bleek de Russin echter een maatje te groot. Andreeva won met 6-3, 6-2 en kroonde zich daarmee voor het eerst tot winnaar van een Grand Slam.

Chwalinska was het verhaal van deze editie van Roland Garros. Na de derde ronde had ze zelfs even geldzorgen aangezien ze niet wist of ze haar hotel nog langer kon betalen. Via landgenote Iga Swiatek kwam er echter een sponsor om haar te ondersteunen. Dat zal de komende tijd in elk geval niet meer nodig zijn. Zowel Chwalinska als Andreeva verdienden een riant bedrag aan prijzengeld.

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