Stefanos Tsitsipas had zó de hoop eindelijk weer eens ver te komen op een Grand Slam na jaren vol blessureleed. De Griek, nog net als 31ste geplaatst op de Australian Open, kwam er in de tweede ronde al snel achter dat dit niet zijn toernooi zou worden. Tegen Tomas Machac kwam er een voortijdig einde aan zijn avontuur in Melbourne.

Al vroeg in de partij hield het publiek in het tennisstadion z'n adem in. Tsitsipas hinkte heen en weer en besloot toen naar zijn bankje te gaan en een medische time-out aan te vragen. De fysio kwam de baan op en behandelde de Griek aan zijn voet. Met een van pijn vertrokken gezicht en zijn schoen uit, verbeet Tsitsipas zijn frustratie. Hij kon de baan weer op en bood de ongeplaatste Machac nog flink tegenstand. Maar in de tweede set ging het voor de tweede keer mis en dit keer was het schrikmoment een stuk groter.

Zorgen om Tsitsipas

Hij zakte door zijn hoeven en greep meteen naar zijn knie. Medisch personeel én tegenstander Machac schoten hem te hulp op de baan. Na wat behandeling wandelde de Griek terug naar zijn bankje, wisselde van racket en serveerde zelfs de tweede set in zijn voordeel op het scorebord. De voormalig Australian Open-finalist deed er ondanks de kwetsuren alles aan om de Tsjech te verslaan, maar kwam in opeenvolgende tiebreaks net tekort. Daardoor spat zijn missie al vroeg uit elkaar.

Dramatische reeks

Sinds Roland Garros 2024 haalde Tsitsipas door blessures en vormverlies op geen enkele Grand Slam de derde ronde en ook in Melbourne komt er geen verandering in die dramatische reeks. Machac plaatste zich met 3-1 ten koste van Tsitsipas voor de derde ronde en treft daarin de als vijfde geplaatste Italiaan Lorenzo Musetti. Voor Tsitsipas is het vroege einde een voortzetting van een waardeloos 2025, toen een rugblessure zo'n beetje zijn hele seizoen kostte. Hij staat op de virtuele ranking nog net in de top 32 van de wereld.

