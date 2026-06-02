De kwartfinales van Roland Garros werden dinsdag geopend met een duel tussen twee tennisgeneraties. Het 19-jarige toptalent Mirra Andreeva nam het in Parijs op tegen de 36-jarige veterane Sorana Cirstea. Op het gravel in de Franse hoofdstad bleek hun leeftijd niet het enige grote verschil tussen de twee. Andreeva was namelijk veel te sterk en wacht een pikant duel in de halve finales.

De jonge Andreeva was op het Court Philippe-Chatrier namelijk oppermachtig tegen Cirstea, die na dit jaar haar racket aan de wilgen gaat hangen. In minder dan een uur werd de 36-jarige Roemeense totaal gedeclasseerd door de jonge Russin: 6-0, 6-3.

Andreeva was met name in de eerste set veel te sterk voor Cirstea. Ze stond daarin slechts negen punten af en had de set na 22 minuten al binnen. De Roemeense begon de tweede set beter en wist tot 3-3 bij te blijven, maar daarna kon ze Andreeva niet meer bijbenen. De Russin won drie games op rij en sloeg zich daarmee naar de halve finales.

Beste resultaat ooit

De nummer 8 van de wereld is nog altijd maar 19 jaar oud, maar toch is het al de tweede keer dat ze de laatste vier haalt in Parijs. Twee jaar geleden verloor ze in de halve finale van Jasmine Paolini. Op de andere grandslamtoernooien kwam Andreeva nog nooit zo ver.

Cirstea stond na 2009 voor de tweede keer in de kwartfinales op Roland Garros, maar dat was opnieuw haar eindstation. De Roemeense kondigde eind vorig jaar aan na dit seizoen te gaan stoppen en dat lijkt haar opmerkelijk genoeg vleugels te geven. Ze is na een aantal sterke maanden de nummer 18 van de wereld, haar hoogste positie ooit.

Pikant duel in halve finale

Andreeva speelt in de halve finale tegen de winnares van het Oekraïense onderonsje tussen Elina Svitolina en Marta Kostyuk. Hoewel de uitkomst van de halve finale onzeker is, is er één ding wel duidelijk: Andreeva hoeft na de partij geen hand te verwachten. Svitolina en Kostyuk weigeren sinds 2022 namelijk de handen te schudden met speelsters uit Rusland en Belarus. Dat heeft uiteraard te maken met de inval van Rusland in Oekraïne.

