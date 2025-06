'Smerige actie' richting tennisser op Roland Garros zorgt voor veel onbegrip: 'Hoe dom ben je dan?'

Een opvallend incident tijdens Roland Garros heeft veel verontwaardiging losgemaakt. Tijdens een partij van de Servische tennisser Miomir Kecmanovic ging het flink mis. Een onderwerp dat niet onbesproken bleef in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

“Het spugen van fans terwijl je aan het sporten bent, terwijl je een wedstrijd speelt…”, begint Van As afkeurend. Hoog vult haar aan: “Dit gebeurde op baan 14 van Roland Garros. Daar zit het publiek zó dicht op de baan dat ze de spelers bijna kunnen aanraken. En dus ook, blijkbaar, in hun nek kunnen rochelen.”

Toptennisser spreekt van schandaal op Roland Garros: 'Ik ben bespuugd, dit gaat echt te ver' De Servische tennisser Miomir Kecmanovic is uitgeschakeld in de tweede ronde van Roland Garros. Tijdens de wedstrijd tegen de Fransman Quentin Halys werd Kecmanovic belaagd door fans.

Kecmanovic werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Fransman Quentin Halys. Tijdens de wedstrijd werd hij echter op walgelijke wijze belaagd: enkele fans bespuugden hem vanaf de tribune. Na afloop deelde hij het incident tijdens de persconferentie, wat tot ophef leidde.

'Hoe dom ben je dan?'

Hoog is duidelijk: “Hoe goor en hoe dom ben je dan dat je zoiets doet?” Van As reageert vol afschuw: “Zo’n groene rochel. Gadver… hè bah.”

Tennisicoon Serena Williams veroorzaakte enorme rel tijdens Roland Garros: 'Je moet respect tonen' Rafael Nadal werd zondag groots geëerd op Roland Garros. Met zijn pensioen zijn er inmiddels flink wat tennisiconen gestopt, want ook Roger Federer en Serena Williams hingen de afgelopen jaren hun racket aan de wilgen. Waar de organisatie alles op alles zette om het Nadal naar de zin te maken, gebeurde dat in het verleden niet bij Williams. De Amerikaanse veroorzaakte bij een van haar laatste deelnames namelijk een gigantische rel.

Het duo wijst erop dat het niet de eerste keer is dat sporters op deze manier te maken krijgen met wangedrag van het publiek. “We hebben het eerder gehad over wielrennen, bij Mathieu van der Poel”, zegt Hoog.

Ze vervolgt: “En nu zie je het dus ook in het tennis. Tijdens de Australian Open was er ook al veel rumoer op de tribune. Maar dit… lekker in je gezicht gerocheld worden… ”

Een bijzondere herinnering

De voormalig hockeysters halen herinneringen op aan een wedstrijd in Argentinië, waar ze als tegenstander flink werden uitgejouwd. “Zelfs oma’s staken hun middelvingers naar ons op”, lacht Hoog. Van As blikt terug: “Ik vond het eigenlijk wel heerlijk als een heel stadion tegen je was.”

Toptennisser Tallon Griekspoor geeft uitleg waarom hij opgaf in vierde ronde Roland Garros: 'Dat zakte' De reclame op Eurosport was nog niet voorbij of Tallon Griekspoor stopte zijn partij op Roland Garros ineens. De Nederlandse toptennisser liep onder luid applaus van het veld, zonder dat de kijkers thuis precies wisten wat er mis was. Tijdens de persconferentie kwam Griekspoor met zijn uitleg waarom hij de achtste finale moest laten lopen.

Toch maken ze duidelijk dat dit incident niet in datzelfde straatje past. “Maar goed, in de tenniswereld is dit gewoon not done”, besluit Hoog resoluut.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de opvallendste momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: de Champions League-finale, de Oranje Leeuwinnen die hard onderuit gingen vlak voor het EK, de Giro d’Italia én weer hilarische anekdotes uit hun eigen topsportcarrière. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: