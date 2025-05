Toptennisser spreekt van schandaal op Roland Garros: 'Ik ben bespuugd, dit gaat echt te ver'

De Servische tennisser Miomir Kecmanovic is uitgeschakeld in de tweede ronde van Roland Garros. Tijdens de wedstrijd tegen de Fransman Quentin Halys werd Kecmanovic belaagd door fans.

De wedstrijd werd gespeeld op baan 14, waar grote tribunes dicht op de baan staan, wat zorgt voor een bijna voetbalachtige sfeer. De nummer 46 van de wereld kwam nog met 1-0 voor in sets, maar mede door de rumoerige Franse fans kwam Halys terug en won met 3-1. Enkele toeschouwers maakten misbruik van de nabijheid tot de baan door de Servische tennisser te bespugen, zo onthulde hij na de wedstrijd tijdens de persconferentie.

'Dit gaat te ver'

"Het is hier op deze baan erger, omdat iedereen zo dichtbij is, het galmt echt. Op een grotere baan zou je het ook horen, maar niet zo erg, ze zijn dan niet zo dichtbij, dus ze kunnen niet zo makkelijk schreeuwen, roepen en spugen. Ik werd nu van achteren bespuugd, dus... Oké, ik snap het, thuispubliek, maar dit gaat te ver", is Kecmanovic van mening.

'Echt een vreselijk gevoel'

De Serviër maakte melding van het incident, maar dat verlichtte zijn gevoel niet. "Ze zeiden dat ze er iets van zouden zeggen, maar er gebeurde niets. Je kunt er niets aan doen, zo is de situatie. Het is moeilijk, sommigen gaan er beter mee om dan anderen, sommigen reageren anders. Het was slecht, verschrikkelijk voor de wedstrijd. Het was gewoon rot op de baan. Het heeft hem (Halys, red.) zeker geholpen, het zou niet zo zijn geweest zonder hen. Het is echt een vreselijk gevoel..."

Vlam slaat in de pan op Roland Garros: woedende toptennisser weigert handen te schudden na knappe comeback Roland Garros draait inmiddels op volle toeren en dus kunnen we weer naar de nodige spannende tennispotjes kijken. Zo speelde Miomir Kecmanovic een enerverende wedstrijd tegen Sebastian Baez. Hij kwam terug van een grote achterstand, maar een moment tussen Kecmanovic en de umpire trok minstens zo veel aandacht als zijn comeback.

'Hij benutte zijn kans'

Volgens Kecmanovic is het gedrag op de tribunes van flinke invloed geweest op de uitslag. Maar hij gaf ook vooral credits aan zijn Franse tegenstander, die zes plekken lager stond op de wereldranglijst. "Mijn eigen service was oké, maar op zijn service lukte het me niet om echt iets te forceren. Ik weet niet meer hoe de punten in de tiebreak waren, hij speelde toen ook goed. Ik maakte geen fouten, hij zette de druk erop en benutte zijn kans."

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.