Aryna Sabalenka en Nick Kyrgios namen het op zondag tegen elkaar op in 'the Battle of the Sexes'. De twee speelden in in de Coca-Cola Arena in Dubai, waar de nodige grote namen uit de sportwereld aanwezig waren.

Zo keken twee heuse voetballegendes toe bij het duel tussen de Belarussische en de Australiër. Zo zat niemand minder dan Ronaldo Nazázario de Lima op de tribunes. Hij wordt beschouwd als een van de beste voetballers ooit. Hij won gedurende zijn carrière onder meer het WK van 2002. Ook mocht hij twee keer de Ballon d'Or in ontvangst nemen. Daarnaast speelde hij twee seizoenen op de Nederlandse velden, voor PSV om precies te zijn.

Op de tribune zat ook een andere Braziliaan die in zijn carrière de Ballon d'Or won: Kaká. Net zoals Ronaldo won hij ook in 2002 het WK met Brazilië. Daarnaast maakte hij furore in het shirt van AC Milan, waarmee hij in 2007 de Champions League-trofee omhoog mocht houden.

Uiteindelijk won Kyrgios het duel met 3-6, 3-6. Sabalenka bood dus de nodige weerstand, maar toch trok de Australiër aan het langste eind onder toezien van kaká en Ronaldo.

Bijzonder affiche

Ronaldo en Kaká waren dus aanwezig bij een bijzonder affiche, want het komt maar zelden voor dat een man en een vrouw het tegen elkaar opnemen op de tennisbaan. Een van de beroemdste voorbeelden is de partij uit 1973 tussen Billie Jean King en Bobby Riggs. King won met 6-4, 6-3, 6-3. Ongeveer negentig miljoen mensen keken destijds mee naar die wedstrijd, die veel losmaakte in zowel de sportwereld als de strijd voor vrouwenrechten.

Toch komt zo’n ‘Battle of the Sexes’ zo nu en dan voor. In 1998 speelde een Duitse tennisser twee keer tegen Venus en Serena Williams, en in 2013 nam Novak Djokovic het ook op tegen een vrouw. De laatste keer was in 2023, toen de jonge Mirra Andreeva het opnam tegen de Fransman Yanis Ghazouani Durand. Ze verloor, maar maakte het hem niet makkelijk: 7-5, 6-2.