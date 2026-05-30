Nu Roland Garros in volle gang is en Wimbledon voor de deur staat, draait het in het moderne tennis om meer dan alleen fysieke fitheid. Steeds vaker worstelen topspelers als Alexander Zverev en Naomi Osaka met de mentale druk die bij het spelletje komt kijken. Tennisiconen Michaëlla Krajicek en John van Lottum leggen in gesprek met deze site bloot waar het volgens hen misgaat. "Het blijft pittig."

"Ja, dat klopt, inderdaad. Er waren er wel meerdere, ook bij de meiden, zoals Osaka (Naomi, red.) en Anisimova (Amanda, red.)", bevestigt Krajicek wanneer de verslaggever van deze site haar voorlegt dat mentale problemen onder toptennissers relatief vaak voor lijken te komen. "Ik denk dat het gewoon een heel zwaar leven is en dat het zwaar wordt onderschat, omdat je best wel vroeg begint."

"Je reist al heel vroeg", vervolgt Krajicek. "Vanaf je tiende ongeveer reis je de hele wereld over, wat natuurlijk supermooi is. De mensen zien alleen maar het mooie en luxe eraan, maar een stabiel leven krijg je er niet van en je hebt niet echt vrienden op school of wat dan ook. Ik denk dat dat allemaal factoren zijn die meespelen."

'Alsof je van een ravijn valt'

Voormalig tennisser John van Lottum vermoedt dat niet zo zeer de mentale problemen onder tennissers zijn toegenomen, als wel de openheid daarover. "Mentale problemen zijn van alle tijden, maar ik denk dat meer mensen het nu uitspreken dan voorheen", verklaart hij. "Je wordt getest. Op het meest kwetsbare moment word je blootgelegd. Je karakter komt op de baan en je moet tot in de diepste vezel jezelf tonen. Dat is moeilijk."

"Heel veel spelers verliezen gewoon elke week en omgaan met verlies is moeilijk", legt Van Lottum uit. "Het is alsof je van een ravijn valt en dan moet je die elke keer weer opklimmen. Daarvoor moet je mensen om je heen verzamelen die je daarbij kunnen helpen. Het is heel makkelijk - en dat is dan een puntje van kritiek richting Zverev - wat hij kent, dat houdt hij zo, maar echt die verandering laten plaatsvinden... Sinner (Jannik, red.) heeft dat gedaan, Alcaraz (Carlos, red.) doet dat, Djokovic (Novak, red.) heeft het al meerdere keren laten zien, maar mentale problemen zijn van alle tijden. "

Positieve ontwikkeling

Krajicek ziet het als een positieve ontwikkeling dat toptennissers zich steeds meer lijken uit te spreken over de mentale druk en problematiek die zij ervaren. "Het is wel heel goed dat daar aandacht aan wordt besteed en dat deze mensen het ook op tijd zelf kunnen benoemen, zich er niet voor schamen en een pauze inlassen."

Op de vraag hoe Krajicek dat als voormalig toptennisster zelf ervaren heeft, antwoordt ze openhartig: "Ik moet wel zeggen dat er een paar momenten waren dat ik het ook zwaar had, vooral het reisgedeelte, dan dacht ik: daar gaan we weer. Je reist van januari tot november. Dan is het echt wel een pittig en lang jaar. Ik vond het tennissen zo mooi, dat ik het elke keer wel goed aan de kant heb kunnen zetten en er nooit zo'n last van heb gehad dat ik echt een pauze moest inlassen, maar het blijft pittig."

Richard Krajicek

De voormalig toptennisster vond het fijn dat ze tijdens haar carrière een beroep kon doen op de expertise van haar halfbroer en tennisicoon Richard Krajicek. "Het is zeker fijn dat hij hetzelfde heeft gedaan, nóg betere resultaten heeft behaald en nóg hoger heeft gespeeld, dus er zijn genoeg keren geweest dat ik hem heb gevraagd om advies."

