De Poolse tennisster Iga Swiatek schreef afgelopen weekend geschiedenis door de Wimbledon-finale te winnen met de ongekende uitslag van 6-0, 6-0. Toch is het niet haar dominante prestatie die het meeste stof doet opwaaien bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As. In de Sportnieuws.nl-podcast praten zij over iets heel anders: handdoeken-gate.

“Die uitslag was opvallend, maar heb jij ook die handdoeken-gate meegekregen?”, vraagt tweevoudig olympisch kampioene Van As in de nieuwste aflevering. “Heb je gezien hoe dat ging?”

Hoog knikt bevestigend, waarna Van As het incident toelicht: “Ze wenkte zo’n ballenjongen omdat ze meer handdoeken wilde. Toen stopte ze, voor het oog van de camera, die handdoeken in haar tas. En dan zo’n ‘ssst, niet doorvertellen’-gebaar erbij… Miljoenen mensen zagen dat natuurlijk gewoon op tv!”

Niet de eerste keer

Van As vervolgt het verhaal over Swiatek: “Later zei ze dat ze overal waar ze speelt handdoeken meeneemt, omdat ze zo lekker zacht zijn en van goede kwaliteit.” Hoog lacht: “Ja, en die van Wimbledon zijn blijkbaar de allerbeste.”

Van As begrijpt het niet goed: “Ze zegt dat ze ze thuis elke dag gebruikt, en meeneemt voor vrienden en familie. Maar dan denk ik: je hebt zóveel geld?” Waarop Hoog droog reageert: “Ga lekker naar de HEMA en koop daar zachte handdoeken.” Van As, lachend: “Ja, gewoon van die hotelhanddoeken van de HEMA. Het is toch gewoon gênant?”

Swiatek heeft in haar succesvolle loopbaan inderdaad het nodige prijzengeld bij elkaar geschreven. De WTA houdt het op een totaal van 39,473,498 dollar. En dan zullen er ongetwijfeld nog miljoenen binnenstromen aan sponsordeals.

Wimbledon-finale

Swiatek was in de finale oppermachtig tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova. De Poolse speelde een foutloze partij en won met 6-0, 6-0. Een unieke prestatie: het was de eerste zogeheten double bagel ooit in een Wimbledon-finale.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken de tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. Deze week: het teleurstellende EK van de Oranje Leeuwinnen, de spectaculaire finales van Wimbledon en alweer de negende etappe van de Tour de France. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: