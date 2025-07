Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben in hun jaren bij Oranje veel meegemaakt. In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast blikt het duo terug op een hilarisch én pijnlijk moment, dat de Nederlandse hockeybond uiteindelijk geld kostte.

Aanleiding voor het verhaal is de zogeheten handdoeken-gate rondom Iga Swiatek. De Poolse tennisster won de Wimbledon-finale met een historische 6-0, 6-0 overwinning, maar haalde ook de headlines vanwege opvallend gedrag tijdens het toernooi.

Swiatek werd gefilmd terwijl ze meerdere Wimbledon-handdoeken in haar tas stopte. Gevolgd door een ‘ssst’-gebaar richting de camera. Swiatek zei later dat ze bij elk toernooi handdoeken meeneemt voor zichzelf, familie en vrienden.

'Wij hebben ook een keer handdoeken meegenomen'

Het incident roept bij Van As herinneringen op aan hun eigen handdoekenactie. “Ik heb nog een leuk verhaal over onszelf”, zegt ze lachend. “Wij hebben ook een keer handdoeken meegenomen.”

“Ik weet het nog goed”, vervolgt Van As. “We waren in Argentinië en hadden net de finale gespeeld. We namen altijd handdoeken uit het hotel mee om na de wedstrijd mee te douchen. En toen dachten we: we gaan die natte, gore handdoeken echt niet terug in onze sticktas stoppen. Dus lieten we ze gewoon in de kleedkamer achter.”

De bond betaalt de prijs

De volgende dag bleek dat het hotel een volledige telling had gedaan. “Toen we gingen uitchecken, bleek dat alle handdoeken geteld waren. De bond moest dus voor alle ‘verdwenen’ handdoeken betalen…”, zegt Van As. Hoog reageert verbaasd: “Néééééjjj… dat weet ik helemaal niet meer, joh!”

Meest gestolen item

De twee lachen om het incident en reflecteren op het herkenbare gedrag. “Handdoeken zijn het meest gestolen item in een hotel”, zegt Hoog. Waarop Van As aanvult: “En die zeepjes en shampootjes!” “Lekker inladen die dingen. Lekker gratis, denken mensen dan”, besluit Hoog lachend.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken de tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. Deze week: het teleurstellende EK van de Oranje Leeuwinnen, de spectaculaire finales van Wimbledon en de Tour de France. Beluister de aflevering via je favoriete podcastapp of hieronder: