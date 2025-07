Iga Swiatek en Jannik Sinner pakten afgelopen weekend de titels op Wimbledon. Dat betekende een prominente plek bij het bekende kampioenendiner. De twee verblijden de andere aanwezigen ook nog eens met een prachtige dans.

Wimbledon is een toernooi van vele tradities, zo ook tijdens het Championship-toernooi. Het kampioensdiner is er een van en ook de dans is er een. De winnaar van het vrouwen en de winnaar van het mannentoernooi doen altijd samen een eerste dans tijdens het diner. Zo ook Sinner en Swiatek. Te zien was dat de twee het beter bij tennissen kunnen houden dan dansen, maar het moment was prachtig.

Het kampioensdiner wordt traditioneel op de zondag gehouden, vlak na de finale bij de mannen. De winnaars zijn altijd de hoofdgasten, maar prominenten uit de tenniswereld zijn ook altijd aanwezig. In 1977 begon deze traditie en ook de dresscode is zoals altijd ook uniek. De aanwezigen worden verwacht om een nette outfit te dragen.

Jannik Sinner and Iga Swiatek share a dance at the Champions' Dinner ✨#Wimbledon pic.twitter.com/bAPlvo9OVN — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2025

Winnaars

Swiatek wist zaterdag al haar titel te veroveren door in de Wimbledon-finale Amanda Anisimova te verslaan. De Amerikaanse had geen enkele kans, want de Poolse won maar liefst twee keer haar set met 6-0. Sinner won zondag in een titanenstrijd van Carlos Alcaraz. De Italiaan pakte wraak op zijn rivaal en won met 3-1 van het Spaanse wonderkind.

Dansende tennissers

Swiatek en Sinner zijn niet de enige dansende tennissers die de afgelopen weken viraal gingen. Aryna Sabalenka staat ook bekend om haar danskwaliteiten. Op TikTok laat ze regelmatig een dansje zien tussen de wedstrijden door. Veel geluk voor haar spel had het niet, want in de halve finale werd ze uitgeschakeld door de uiteindelijke runner-up Anisimova. Ook maakt Sabalenka regelmatig video's met Novak Djokovic