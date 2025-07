Iga Swiatek is een plek in finale en heel wat handdoeken rijker op Wimbledon. De Poolse toptennisster zorgde voor haar beste prestatie ooit op het Londense gras door de Zwitserse Belinda Bencic te verslaan. Swiatek viel eerder in het toernooi vooral op vanwege diefstal. "Hier is het ineens een ding", zei ze gekscherend in aanloop naar de finale.

De 24-jarige Swiatek won vier keer Roland Garros en één keer de US Open. Op Wimbledon kwam ze nooit verder dan de vierde ronde, tot deze editie. Ze bereikte de finale terwijl ze maar één set verloor, dat was in de tweede ronde. In de halve eindstrijd rekende de Poolse eenvoudig af met de van zwangerschap teruggekeerde Bencic: 6-2 en 6-0.

Swiatek erkent diefstal

Na haar overwinning in de halve finale op Liudmila Samsonova was te zien hoe Swiatek een ballenjongen aanspoorde om wat handdoeken voor haar te regelen. Die stopte ze vervolgens onder toeziend oog van miljoen kijkers in haar tennistas, aangezien de cameraman op een halve meter van haar stond te filmen. Swiatek zag dat en stopte haar vinger voor haar mond om te zeggen dat mensen het stil moeten houden.

I do the same with those little packets of biscuits you get in your hotel room… 🤫@clarebalding and @BBCSport throwing shade on @iga_swiatek’s elite-level towel theft: pic.twitter.com/6SCIk1LEHw — Andrew Burdett (@Burdett) July 10, 2025

De handdoeken zijn niet alleen voor haarzelf, maar ook voor familie en vrienden. Die willen ze als souvenir. "We zijn dol op onze handdoeken. Dus, sorry jongens. Sorry, Wimbledon", zei Swiatek eerder dit toernooi al. "Eerlijk gezegd neem ik overal handdoeken mee, mensen merken dat gewoon niet", onthulde ze. "Hier is het ineens een ding, het is allemaal een beetje vernederend."

Beste kwaliteit

Toch staan de zachte handdoeken van de All England Club met stipt op één. "Als ik over 30 jaar terugkijk, is Wimbledon de beste locatie die je kunt krijgen", verzekert de Poolse. "En ik vind ze gewoon geweldig, weet je. "De Wimbledon-handdoeken zijn van de beste kwaliteit nadat je ze gewassen hebt. Ik gebruik ze dagelijks in Warschau, dus ik kan ze van harte aanbevelen."

