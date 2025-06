Sterren spotten op Roland Garros: deze beroemdheden kijken naar de gedroomde finale in Parijs

De afgelopen dagen zagen we al genoeg beroemdheden op Roland Garros, maar bij de finale in het enkelspel is het al helemaal sterren spotten. Van voetballers tot zangers: veel grootheden zijn aanwezig in Parijs.

Jannik Sinner neemt het in de finale op tegen Carlos Alcaraz. Sinner is de nummer één van de wereld, terwijl Alcaraz vlak achter hem staat op de ATP-ranglijst én Roland Garros vorig jaar op zijn naam schreef. Voor Sinner zou het zijn eerste eindzege op het Grand Slam-toernooi in Frankrijk kunnen worden.

Dat zou hij dan doen onder toeziend oog van heel veel sterren. Zo is Eintracht Frankfurt-keeper Kevin Trapp aanwezig met zijn beroemde vriendin, het Braziliaanse fotomodel Izabel Goulart. Zij is bekend als Victoria's Secret Angel en werkte met heel veel luxe A-merken samen, zoals Balenciaga, Givenchy en Michael Kors.

Veel sporters op bezoek

Trapp is niet de enige sporter die bij het tennis komt kijken. Formule 1-coureur George Russell is met zijn bekende vriendin Carmen Montero Mundt aanwezig, evenals oud-basketballers Dirk Nowitzki en Tony Parker en de Franse rugbyspeler Antoine Dupont. Hij gaat met Iris Mittenaere, die in 2016 Miss France en Miss Universe werd. Het 32-jarige model zat naast hem op de tribune.

Verder zien we zanger Pharrell Williams en actrices Natalie Portman en Lily Collins tussen de sterren.

Eerdere bezoekers

De afgelopen dagen waren ook de nodige Nederlandse te vinden op Roland Garros. Zo bracht Ajax-keeper Remko Pasveer een bezoekje aan het toernooi in Frankrijk en onze nieuwste NBA-ster Quinten Post deed hetzelfde. De 25-jarige basketballer debuteerde dit seizoen in de Amerikaanse competitie als speler van de Golden State Warriors.

