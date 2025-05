Bekende Ajax-speler duikt op bij Roland Garros: 'Ik wil Novak Djokovic héél graag in actie zien'

Er duiken steeds meer bekende Nederlandse sporters op bij Roland Garros. Na het bezoek van NBA-rookie Quinten Post, werd dinsdag ook Ajax-keeper Remko Pasveer gespot op het center court in Parijs. Hij sprak met De Telegraaf over zijn uitstapje.

Het is de eerste keer dat de 41-jarige doelman aanwezig is bij het Grand Slam-toernooi in Frankrijk. Pasveer zei: "Ik ben net bij Daniil Medvedev gaan kijken." De 29-jarige Rus verloor na vijf sets van Cameron Norrie in een bloedstollende wedstrijd: 5-7, 3-6, 6-4, 6-1, 5-7. De partij duurde bijna vier uur (3 uur en 52 minuten).

"Het is de eerste keer dat ik hier ben", ging Pasveer verder. "Maar ik vind het echt heel leuk om hier rond te lopen." Later gaat de tweevoudig international van het Nederlands elftal zitten voor Novak Djokovic, waar hij fan van is. De Servische tennisser neemt het op tegen Mackenzie McDonald.

Quinten Post

Pasveer is dus niet de enige BN'er die gespot is op het toernooi in Parijs. Maandag was het de beurt aan Post, die afgelopen seizoen debuteerde in de NBA. De boomlange basketballer (2 meter 13) speelt bij de Golden State Warriors samen met spelers als Steph Curry. Overigens heeft de 25-jarige Post een andere favoriete tennisser: Jannik Sinner. "Hij is écht goed en ook niet voor niets de nummer één van de wereld. O ja, en Tallon (Griekspoor, red.) natuurlijk."

Naast nóg een bekende Nederlander was er ook nog een andere bekende keeper aanwezig. Gianluigi Donnarumma was maandagavond aanwezig bij de wedstrijd van Jannik Sinner en werd na afloop zelfs nog even toegesproken door de tennisser.

Bijzonder seizoen voor Pasveer

Pasveer heeft een bijzonder seizoen achter de rug. De ervaren goalie deed het uitstekend met Ajax in de Eredivisie, maar raakte richting de ontknoping van het seizoen geblesseerd. Daar baalde hij van, aangezien hij juist graag eens onder de lat wilde staan als zijn club een titel ging pakken. Maar tijdens zijn terugkeer tussen de doelpalen ging het juist mis: de Amsterdammers raakten hun voorsprong in het kampioenschap in de voorlaatste ronde kwijt aan PSV.

Overigens werd eind vorige week bekend dat Ajax het contract met Pasveer waarschijnlijk gaat verlengen.

Alles over Roland Garros

