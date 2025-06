Waanzinnige comeback Carlos Alcaraz zorgt voor verbazing, pijnlijk einde Jannik Sinner op Roland Garros

Carlos Alcaraz heeft in een zinderende finale van Jannik Sinner geworden op Roland Garros. De 22-jarige Spanjaard overleefde drie matchpoints en versloeg de nummer één van de wereld na vijf en een half uur tennissen. Het werd 3-2 in sets: 6-4, 7-6 (7-4), 4-6, 6-7 (3-7) en 6-6 (2-10).

Sinner en Alcaraz speelden nog nooit tegen elkaar in een Grand Slam-finale. Vooraf werd het duel beschreven als een droomaffiche, tussen de Spaanse titelverdediger en de Italiaanse nummer één van de wereld. Zowel Sinner als Alcaraz verloren nog nooit een finale op een grandslamtoernooi.

De finale passeerde zojuist de 4 uur en 43 minuten. Daarmee is het nu al de langste finale ooit op Roland Garros. In de vijfde set staat het nu 6-6. Er moet een tiebreak aan te pas komen om de winnaar aan te wijzen.

Eerste set

Toch begon de finale eenzijdiger dan verwacht. Hoewel de 22-jarige Alcaraz uit de startblokken vloog en de eerste break neerzette, pakte Sinner hierna de wedstrijd juist in zijn hand. De 23-jarige Italiaan won de eerste set met 6-4.

Oogproblemen

Toen Sinner met 5-4 voorkwam, werd de wedstrijd voor een moment stilgelegd. Alcaraz had last van zijn oog en riep een dokter naar zijn bankje. De dokter druppelde enkele oogdruppels in en depte het oog van de nummer twee van de wereld met een handdoek. Hij kon snel weer verder, maar verloor wel direct de game.

Toptennisser Carlos Alcaraz in oog geraakt tijdens finale Roland Garros, maar verricht daarna wonderen De finale van Roland Garros tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner lag in de eerste set tijdelijk stil. De 22-jarige Alcaraz ervaarde oogproblemen en riep assistentie de baan op. Hij liet door de aanwezige dokter zijn oog checken en stapte daarna zonder problemen weer de baan op. Daarna maakte Alcaraz er in Parijs een waar spektakelstuk van.

Steun voor Alcaraz

In de tweede set begon Alcaraz dramatisch. Zijn eerste service was niet sterk genoeg. Mede hierdoor kwam Sinner op een 4-1 voorsprong. Het publiek - dat hoopte op een marathonpartij op het Court Philippe-Chatrier - besloot achter Alcaraz te staan en juichte hem toe.

Sterren spotten op Roland Garros: deze beroemdheden stralen bij gedroomde tennisfinale in Parijs De afgelopen dagen zagen we al genoeg beroemdheden op Roland Garros, maar bij de finale tussen de toptennissers Carlos Alcaraz en Jannik Sinner was het al helemaal sterren spotten. Van voetballers tot zangers: veel grootheden waren aanwezig in Parijs.

Die steun bleek te helpen. Terwijl Sinner voor de set mocht serveren, begon zijn tegenstander actiever te retourneren. Hij brak terug en kwam zelfs op 6-6 in de tweede set. De tiebreak kwam op naam van Sinner. Hij maakte 2-0 in sets.

'Nederige' Carlos Alcaraz weet al waar hij zijn Roland Garros-prijzengeld aan gaat uitgeven Carlos Alcaraz krijgt dankzij zijn sensationele eindzege op Roland Garros een cheque van liefst 2,5 miljoen euro uitgereikt. Van de 22-jarige Spanjaard worden niet direct gekke of dure uitgaven verwacht. Hij besteedt zijn geld waarschijnlijk op een heel andere manier.

Strijd begint

2-0 in sets voor Sinner. Zou het dan toch een eenzijdige pot worden? Niet als het aan de nummer twee van de wereld lag. Alcaraz vocht zich terug in de wedstrijd en verzorgde een dubbele break in de derde set. Hij overwon de druk van Sinner en snoepte de eerste set van het toernooi af van de Italiaan: 6-4.

Dit is Jannik Sinner: toptennisser in vorm van zijn leven houdt gemoederen bezig door dopingschorsing en liefdesdrama Jannik Sinner won in 2024 de Australian Open en dat bleek de opmaat naar een succesvol sportjaar voor de Italiaan. Die lijn zette hij begin dit jaar voort met titelprolongatie, maar sindsdien pakten de donkere wolken zich samen boven de 23-jarige toptennisser. Dat heeft alles te maken met het liefdesleven van Sinner en ook een dopingzaak maakte de nodige tongen los.

In de vierde set leek Sinner toch weer de betere van de twee. De Italiaan - die tussen februari en mei van dit jaar nog drie maanden aan de kant stond door een dopingschorsing - kwam met 5-3 voor, maar zag zijn tegenstander zichzelf terugknokken. De vechtende Alcaraz maakte er 6-6 van in een ultieme poging om er een vijfde set uit te slepen. Sinner had op dat moment al drie matchpoints om zeep geholpen.

Zie hier hoe Alcaraz drie matchpoints wegwerkt:

Bron: Eurosport / HBO Max

Gestoorde vijfde set

In de vijfde set maakten Sinner en Alcaraz er weer een ongekende show van, tot het 6-6 stond. Oftewel: een tiebreak. Wie als eerste tien punten pakte, zou de wedstrijd winnen. En de Spanjaard ging zéér voortvarend van start. Hij kwam binnen no-time op een 7-0 voorsprong en trok zo de overwinning naar zich toe (10-2). Een razend knappe prestatie na 5,5 uur tennissen.

Dit is Carlos Alcaraz: tennistopper veroverde al op jonge leeftijd de wereld en houdt fans bezig met liefdesleven Wat goed is, komt snel. En dus bestormde Carlos Alcaraz al op piepjonge leeftijd de top van de tenniswereld. De Spanjaard is de natuurlijke opvolger van landgenoot Rafael Nadal gebleken en heeft als 22-jarige tennisser al een imposante prijzenkast. Dit weten we allemaal van de jongste nummer één van de wereld ooit.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.