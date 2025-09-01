Alle ogen zijn tijdens de US Open bij het mannentoernooi natuurlijk gericht op de grote namen als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Novak Djokovic, maar ondertussen is het de nummer 435 van de wereld ook gelukt om de aandacht te trekken. De Zwitser Leandro Riedi is bezig aan de mooiste week van zijn loopbaan en is zelfs al in de voetsporen van niemand minder dan Richard Krajicek getreden.

Normaal gesproken zijn er zeven overwinningen nodig om een grandslamtoernooi te winnen en Riedi kan dat aantal maandag in New York zelfs al gaan bereiken. Toch zal hij bij een overwinning op Alex de Minaur nog niet de beker in ontvangst mogen nemen, want drie van zijn vorige zes zeges waren in het kwalificatietoernooi. Riedi staat dus 'pas' in de vierde ronde van de US Open, maar dat zal voor hem toch al aanvoelen als een wereldprestatie.

De 22-jairge Zwitser is namelijk normaal gesproken een laagvlieger in de tenniswereld, maar toch werd hij als jeugdspeler gezien als talent. In 2020 haalde hij tenslotte de finale van het juniorentoernooi van Roland Garros. Die verloor hij van landgenoot Dominic Stricker. Net als Stricker werd er best wat van Riedi verwacht, maar beiden konden dat vooralsnog niet waarmaken.

Doorbraak op US Open

Riedi haalde vorig jaar augustus de 117e plek op de wereldranglijst, zijn beste notering ooit. Hij moest vlak daarna in de kwalificaties voor de US Open geblesseerd opgeven, kon vervolgens acht maanden geen wedstrijd spelen en viel daardoor zelfs uit de top 500. Die lange afwezigheid lijkt hem echter goed te hebben gedaan, want hij sloeg zich op Wimbledon door de kwalificaties en debuteerde zodoende in het hoofdtoernooi van een Grand Slam.

In Londen verloor hij zijn eerste partij, maar in New York kreeg hij een nieuwe kans en die greep hij met beide handen aan. Na drie zeges in het kwalificatietoernooi moest ook de Spanjaard Pedro Martinez eraan geloven. Dat was voor Riedi dus al een bijzonder moment, maar het werd nog mooier. Hij kwam tegen de als negentiende geplaatste Argentijn Francisco Cerundolo terug van een 2-0 achterstand in sets en profiteerde in de derde ronde van een opgave van de Pool Kamil Majchrzak.

In voetsporen van Richard Krajicek

De nummer 435 van de wereld staat zodoende plotseling in de vierde ronde van een grandslamtoernooi. Riedi is daarmee de laagstgerankte speler die dat presteert sinds Richard Krajicek in 2002 de achtste finales op Wimbledon haalde. De Nederlandse tennislegende was op dat moment door blessures afgezakt naar plek 1093 op de wereldranglijst. Krajicek haalde zelfs de kwartfinales, maar daarin verloor de kampioen van 1996 van de Belg Xavier Malisse.

Riedi neemt het maandag op tegen wereldtopper Alex de Minaur in de achtste finales. Als hij dat duel wint, wordt hij de kwartfinalist met de laagste notering op de wereldranglijst ooit op de US Open.

